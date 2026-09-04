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Bỉ sơ tán trường học ở trung tâm thủ đô Brussels do nguy cơ đánh bom

Trường Athenée Charles Janssens ở quận Ixelles, Brussels, đã phải sơ tán khẩn cấp chiều 3/9 (giờ địa phương) sau khi nhận được cảnh báo có bom.

Lan Anh
Cảnh sát Bỉ phong tỏa bên ngoài ngôi nhà của một nghi phạm tấn công khủng bố. (Ảnh minh họa: AFP/TTXVN)
Cảnh sát Bỉ phong tỏa bên ngoài ngôi nhà của một nghi phạm tấn công khủng bố. (Ảnh minh họa: AFP/TTXVN)

Phóng viên TTXVN tại Brussels dẫn thông báo của Cảnh sát khu vực Brussels-Capitale/Ixelles cho biết trường Athenée Charles Janssens ở quận Ixelles, Brussels, đã phải sơ tán khẩn cấp chiều 3/9 (giờ địa phương) sau khi nhận được cảnh báo có bom.

Ngôi trường nằm gần Quảng trường Londres, khu vực đông dân cư của thủ đô Bỉ.

Người phát ngôn cảnh sát Ilse Van de Keere cho biết lực lượng chức năng đã lập tức triển khai các biện pháp an ninh và sơ tán trường để phòng ngừa sau khi nhận cuộc gọi cảnh báo có bom tại trường học ở Ixelles.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra.

Chính quyền địa phương cũng nhanh chóng mở một trung tâm tiếp nhận những học sinh còn ở trường vào thời điểm sơ tán và không thể tự về nhà.

Theo Thị trưởng Ixelles Romain de Reusme, đến nay chưa có thông tin về việc phát hiện thiết bị nguy hiểm tại hiện trường./.

(TTXVN/Vietnam+)
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