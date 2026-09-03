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Indonesia thúc đẩy hợp tác, kết nối tại châu Á-Thái Bình Dương

Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Indonesia là một trong những đối tác chủ chốt của Nga tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương và cho biết thương mại song phương tiếp tục tăng trưởng.

Minh Thái
Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Diễn đàn Kinh tế phương Đông lần thứ 11 ở Vladivostok, Nga. (Ảnh: TTXVN phát)
Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Diễn đàn Kinh tế phương Đông lần thứ 11 ở Vladivostok, Nga. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, ngày 3/9, Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto khẳng định Nga là đối tác quan trọng của Indonesia, đồng thời nhấn mạnh Jakarta sẵn sàng tiếp tục mở rộng hợp tác với Moskva trên nhiều lĩnh vực.

Phát biểu trong cuộc gặp người đồng cấp Nga Vladimir Putin tại Vladivostok khi tham dự Diễn đàn Kinh tế phương Đông 2026, Tổng thống Prabowo cho rằng quan hệ hai nước có nền tảng lịch sử lâu dài và đang tiếp tục phát triển, trong đó có kinh tế và thương mại.

Ông nhấn mạnh: “Đối với Indonesia, Nga là một đối tác rất quan trọng. Vì vậy, chúng tôi tự hào và vui mừng khi quan hệ hai nước đã được nâng cấp thành quan hệ đối tác chiến lược vào năm ngoái.”

Nhà lãnh đạo Indonesia cho biết việc ông có mặt tại Vladivostok thể hiện cam kết tiếp tục tăng cường quan hệ với Nga. Theo ông, Diễn đàn Kinh tế phương Đông lần thứ 11 có nhiều tiềm năng trở thành cầu nối thúc đẩy hợp tác và kết nối trong khu vực.

Tổng thống Prabowo cũng nhấn mạnh Indonesia và Nga đều là các quốc gia thuộc khu vực Thái Bình Dương. Với đặc điểm là quốc gia quần đảo, Indonesia coi kết nối và hợp tác hàng hải là những nội dung quan trọng trong quan hệ hai nước.

Về phần mình, Tổng thống Putin khẳng định Indonesia là một trong những đối tác chủ chốt của Nga tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương và cho biết thương mại song phương tiếp tục tăng trưởng.

Ông cho biết kim ngạch thương mại giữa hai nước tăng 12% trong năm 2025. Ủy ban Hỗn hợp Nga-Indonesia về kinh tế, thương mại và hợp tác kỹ thuật tiếp tục hoạt động nhằm thúc đẩy quan hệ song phương.

Phía Nga bày tỏ quan tâm phát triển hợp tác song phương trong các lĩnh vực nông nghiệp, đóng tàu, công nghệ số và năng lượng, đặc biệt là năng lượng hạt nhân.

Tổng thống Putin cũng đề cập việc Indonesia và Liên minh Kinh tế Á-Âu đã ký thỏa thuận thương mại tự do, đồng thời cho biết Nga và Indonesia tiếp tục phối hợp tại các diễn đàn quốc tế, trong đó có Liên hợp quốc và trong khuôn khổ ASEAN.

Tổng thống Putin bày tỏ tin tưởng cuộc gặp lần này sẽ tạo thêm động lực cho quan hệ song phương./.

(TTXVN/Vietnam+)
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