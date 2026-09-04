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Apple đối mặt vụ kiện 2,7 tỷ USD tại Anh vì tính năng quyền riêng tư

Cáo buộc cho rằng Apple đã áp dụng các quy định quyền riêng tư bất bình đẳng, nhằm mang lại lợi thế cạnh tranh không công bằng cho nền tảng quảng cáo của chính hãng.

Hương Thủy
Biểu tượng Apple tại cửa hàng ở Brussels, Bỉ. (Ảnh: THX/TTXVN)
Biểu tượng Apple tại cửa hàng ở Brussels, Bỉ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tập đoàn công nghệ Apple đang phải đối mặt với một vụ kiện trị giá 2 tỷ bảng Anh (tương đương 2,7 tỷ USD) do các nhà phát triển ứng dụng tại Anh khởi xướng.

Cáo buộc cho rằng "gã khổng lồ" công nghệ Mỹ đã áp dụng các quy định quyền riêng tư bất bình đẳng, nhằm mang lại lợi thế cạnh tranh không công bằng cho nền tảng quảng cáo của chính hãng.

Theo hồ sơ đệ trình lên Tòa án Khiếu nại cạnh tranh Anh do công ty luật Hausfeld đại diện, trọng tâm của vụ tranh chấp là tính năng Minh bạch theo dõi ứng dụng (ATT) do Apple ra mắt vào năm 2021.

Tính năng này buộc các ứng dụng phải xin phép người dùng thông qua một cửa sổ bật lên trước khi theo dõi hoạt động của họ trên các ứng dụng và trang web khác. Nếu người dùng từ chối, ứng dụng sẽ mất quyền truy cập vào lượng dữ liệu vốn được dùng để phân phối quảng cáo nhắm mục tiêu.

Phía nguyên đơn lập luận rằng hệ thống ATT được thiết kế và áp dụng một cách thiếu công bằng, không thông qua quá trình tham vấn kỹ lưỡng. Họ cáo buộc Apple đã áp đặt các yêu cầu khắt khe hơn đối với những nhà phát triển ứng dụng bên thứ ba so với các dịch vụ nội bộ của chính hãng.

Hệ quả là các nhà phát triển ứng dụng tại Anh không kịp điều chỉnh mô hình kinh doanh, dẫn đến những tổn thất tài chính nặng nề.Đại diện khởi kiện là bà Ann Pope, một cựu quan chức của Cơ quan Cạnh tranh và Thị trường Anh (CMA).

Bà Pope nhấn mạnh hành động pháp lý này nhằm bảo vệ quyền lợi của các doanh nghiệp Anh đang phụ thuộc vào hệ sinh thái Apple, đảm bảo quy tắc công bằng và đòi bồi thường cho những thiệt hại đã xảy ra.

Phản hồi về vụ việc, đại diện Apple khẳng định hãng hoàn toàn bác bỏ các cáo buộc trong đơn kiện. Công ty giải thích tính năng ATT ra đời nhằm trao cho người dùng một công cụ đơn giản để kiểm soát việc bị các bên thứ ba theo dõi dữ liệu. Apple cũng nhấn mạnh rằng bản thân họ phải tuân thủ các yêu cầu giống hệt như tất cả các nhà phát triển khác trong khuôn khổ ATT, đồng thời cho biết tính năng này đã được khách hàng đón nhận và các tổ chức bảo vệ quyền riêng tư đánh giá cao.

Vụ kiện tại Anh không phải là rắc rối pháp lý duy nhất của Apple liên quan đến ATT. Tính năng được Apple quảng bá là "tấm khiên" bảo vệ quyền riêng tư này hiện cũng đang bị các cơ quan chức năng tại Pháp, Đức, Italy, Romania và Ba Lan đưa vào tầm ngắm điều tra.

Đáng chú ý, trong năm ngoái, hãng công nghệ Mỹ đã phải nộp phạt 150 triệu euro (khoảng 174 triệu USD) tại Pháp và gần 100 triệu euro tại Italy trong các vụ án có tính chất tương tự./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Apple #Quyền riêng tư #Công nghệ Mỹ #Cạnh tranh không công bằng
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