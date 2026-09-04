Xuất khẩu thịt của Brazil có thể gặp khó do lệnh cấm của EU

Lệnh cấm của Liên minh châu Âu (EU) đối với các sản phẩm từ động vật của Brazil đã chính thức có hiệu lực vào ngày 3/9, có thể ảnh hưởng trực tiếp đến lượng hàng xuất khẩu trị giá khoảng 1,84 tỷ USD mỗi năm của quốc gia Nam Mỹ này, chủ yếu tập trung ở hai mặt hàng thịt bò và thịt gia cầm.

Theo số liệu công bố từ Bộ Nông nghiệp Brazil, trong tổng kim ngạch xuất khẩu bị ảnh hưởng bởi lệnh cấm nói trên, mặt hàng thịt bò chiếm tới 1,05 tỷ USD vào năm 2025, còn thịt gà đóng góp khoảng 763 triệu USD.

Là thị trường tiêu thụ quan trọng đối với các phân khúc thịt chất lượng cao, EU năm ngoái đã đóng góp 5,86% vào tổng doanh thu xuất khẩu thịt bò và chiếm khoảng 8% tổng lượng thịt gà xuất khẩu của Brazil.

Italy, Hà Lan, Tây Ban Nha và Đức là những khách hàng tiêu thụ thịt bò lớn nhất, còn Hà Lan, Tây Ban Nha và Đức là các thị trường trọng điểm đối với sản phẩm thịt gà xuất khẩu của Brazil.

Lệnh cấm nói trên đã được thông báo từ tháng 5 và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 3/9. Nguyên nhân là do EU cho rằng phía Brazil đã không đảm bảo việc không sử dụng các chất kháng khuẩn bị EU cấm trong quá trình sản xuất. Kể từ thời điểm thông báo, Brazil đã tăng cường đàm phán với các quan chức EU, song Ủy ban châu Âu vẫn chưa đưa ra mốc thời gian cụ thể để dỡ bỏ lệnh cấm.

Hiệp hội ABPA, đại diện cho các nhà sản xuất gia cầm và thịt lợn Brazil, khẳng định ngành gia cầm nước này hoàn toàn tuân thủ các yêu cầu nhập khẩu từ EU, dù giới chức EU vẫn đánh giá các bảo đảm chính thức từ phía Brazil là chưa đủ.

Về phía ngành thịt bò, Hiệp hội Xuất khẩu Thịt bò Brazil (Abiec) cho biết toàn bộ doanh nghiệp thành viên được cấp phép xuất khẩu sang EU đều đã áp dụng một quy trình kiểm soát chất kháng khuẩn và đưa quy trình này vào hệ thống bảo đảm chính thức của Brazil.

EU nghiêm cấm các chất có khả năng kích thích tăng trưởng ở động vật, đồng thời cấm sử dụng trong chăn nuôi các loại thuốc kháng khuẩn được dành riêng cho con người.

Giới chuyên gia nhận định lệnh cấm lần này không xuất phát từ việc phát hiện các vi phạm trực tiếp trong sản phẩm thịt của Brazil, mà bắt nguồn từ những quan ngại của EU về việc hệ thống kiểm soát của Brazil chưa thực sự triệt để.

Về phía mình, trong tuyên bố chung do Bộ Nông nghiệp và Bộ Ngoại giao Brazil phối hợp ban hành, chính phủ nước này cho biết có thể sẽ áp dụng các biện pháp đáp trả tương xứng đối với EU trong trường hợp các cuộc đàm phán nhằm đảo ngược lệnh cấm nói trên không mang lại kết quả thỏa đáng.

Brazil là nước xuất khẩu thịt bò và thịt gà lớn nhất thế giới, đồng thời là “đại bản doanh” của những tập đoàn chế biến thịt hàng đầu toàn cầu như JBS, MBRF và Minerva./.

Brazil lập kỷ lục xuất khẩu thịt bò bất chấp thuế quan của Mỹ Theo số liệu của Bộ Phát triển, Công nghiệp, Thương mại và Dịch vụ Brazil, kim ngạch xuất khẩu thịt bò năm 2025 đạt 18,03 tỷ USD, tăng 40,1% so với năm 2024, trong khi sản lượng tăng 20,9%.