Sản xuất công nghiệp tăng mạnh, Hưng Yên hút dòng vốn đầu tư nước ngoài

Theo Thống kê tỉnh Hưng Yên, trong 8 tháng năm 2026, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) trên địa bàn tỉnh tăng 15,78% so với cùng kỳ.

Cùng với đó, thu hút vốn FDI, phát triển doanh nghiệp và hoạt động thương mại-ngân sách ghi nhận nhiều kết quả tích cực.

Ở nhóm công nghiệp cấp 1, ngành chế biến, chế tạo tiếp tục khẳng định vai trò chủ lực với mức tăng 16,45%. Ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 16,86%; sản xuất và phân phối điện tăng 8,57%; khai khoáng tăng 0,55%.

Ở nhóm công nghiệp cấp 2, nhiều lĩnh vực tăng trưởng cao như: sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc, thiết bị tăng 90,49%; sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu tăng 40,56%; sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy tăng 31,62%; sản xuất trang phục tăng 28,50%; sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác tăng 26,61%; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học tăng 21,85%.

Về sản lượng các sản phẩm chủ lực, một số mặt hàng tăng cao như: tàu đánh bắt thủy hải sản và tàu chuyên dụng tăng 132,79%; mạch điện tử tích hợp tăng 47,62%; dây cách điện đơn bằng đồng tăng 42,52%; xe môtô, xe máy dưới 50cc tăng 32,32%; bao và túi bằng plastic tăng 27,56%; sắt, thép không hợp kim cán phẳng dạng cuộn tăng 21,51%; quần áo các loại tăng 19,45%; điện thương phẩm tăng 14,20%.

Cùng với đà tăng trưởng của sản xuất công nghiệp, hoạt động thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trên địa bàn tỉnh cũng ghi nhận những kết quả tích cực.

Trưởng Thống kê tỉnh Hưng Yên Đào Trọng Truyến thông tin tính từ đầu năm đến nay, tỉnh có 40 dự án đăng ký mới với số vốn đăng ký đạt 645,67 triệu USD.

Lũy kế đến nay, Hưng Yên có 1.006 dự án FDI đăng ký hoạt động với tổng vốn đăng ký đạt 20,23 tỷ USD. Các quốc gia có số dự án và vốn đầu tư lớn vào tỉnh gồm: Nhật Bản với 204 dự án, tổng vốn đăng ký đạt trên 8,19 tỷ USD, chiếm 40,49%; Trung Quốc với 389 dự án, vốn đăng ký đạt trên 4,64 tỷ USD, chiếm 22,94%; Hàn Quốc với 217 dự án, vốn đăng ký đạt trên 2,33 tỷ USD, chiếm 11,53%.

Cũng theo ông Đào Trọng Truyến, sức hút từ môi trường đầu tư và hạ tầng công nghiệp khởi sắc đã thúc đẩy làn sóng thành lập doanh nghiệp mới. Lũy kế từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh có 3.775 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 41.535 tỷ đồng; đồng thời có 610 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động.

Trong số đó, ngành kinh doanh bất động sản dẫn đầu về thu hút dòng vốn với 19.872 tỷ đồng (chiếm 47,84%), tiếp theo là công nghiệp chế biến, chế tạo (chiếm 19,40%) và bán buôn, bán lẻ (chiếm 14,72%).

Hoạt động thương mại và tiêu dùng nội địa trên địa bàn tỉnh ghi nhận mức tăng trưởng cao. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 8 tháng ước đạt 197.106 tỷ đồng, tăng 17,57% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 8 tháng được kiểm soát ở mức tăng 4,32%.

Bên cạnh đó, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn duy trì đà tăng trưởng khá, 8 tháng ước đạt 50.374 tỷ đồng, đạt 59,79% kế hoạch năm. Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý đạt 24.098 tỷ đồng, tăng 15,88% so với cùng kỳ, tạo động lực quan trọng thúc đẩy kinh tế-xã hội địa phương phát triển bền vững trong những tháng cuối năm./.

Vốn FDI tăng mạnh, bất động sản Việt Nam đón thêm nhu cầu mới Khi dòng vốn FDI ngày càng gắn với sản xuất công nghệ cao, logistics và hạ tầng số, nhu cầu bất động sản cũng dịch chuyển từ việc đơn thuần mở rộng diện tích sang yêu cầu cao hơn về chất lượng.

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