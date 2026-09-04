Phú Thọ lên phương án tháo gỡ 13 dự án tồn đọng kéo dài

Phú Thọ đang tập trung rà soát, phân loại và xây dựng phương án tháo gỡ đối với các dự án tồn đọng, kéo dài, đảm bảo sớm đưa các dự án trở lại triển khai, khơi thông nguồn lực cho phát triển kinh tế-xã hội.

Theo Sở Tài chính, qua rà soát trên địa bàn tỉnh còn 13 dự án tồn đọng kéo dài, đây là những dự án có lịch sử triển khai phức tạp, liên quan đến nhiều lĩnh vực và cơ quan quản lý.

Trong số đó, 8 dự án có kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án nhưng không thuộc trường hợp áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết số 29/2026/QH16 của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật về đất đai của tổ chức, cá nhân xảy ra trước khi Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài.

Các dự án gồm Khu đô thị mới Chùa Hà Tiên; Khu biệt thự nhà vườn Mậu Lâm; Khu dịch vụ Sông Hồng thủ đô Bắc Đầm Vạc; Cụm công nghiệp làng nghề Yên Đồng; Cụm công nghiệp làng nghề Tề Lỗ; Nhà máy may thời trang quốc tế Hoplun; Nhà máy sản xuất gạch ốp, lát cao cấp, gạch cotto và ngói lợp công suất 15 triệu m2 sản phẩm/năm và Nhà máy may - Chi nhánh Công ty TNHH May mặc xuất khẩu Vit Garment. Trong nhóm này, dự án Khu biệt thự nhà vườn Mậu Lâm còn tồn tại nghĩa vụ tài chính của nhà đầu tư đối với Nhà nước.

Năm dự án có kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án và thuộc trường hợp có thể áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết số 29/2026/QH16.

Trong số đó, 4 dự án cơ bản đáp ứng điều kiện áp dụng nghị quyết gồm Khu đô thị sinh thái Sông Hồng Nam Đầm Vạc; Khu nhà ở hỗn hợp văn phòng dịch vụ tại Khu đô thị Chùa Hà Tiên; Khu nhà ở - dịch vụ hai bên đường trục chính Khu trung tâm lễ hội Tây Thiên và Khu nhà ở đô thị tại phường Đồng Tâm và phường Hội Hợp, thành phố Vĩnh Yên.

Dự án Xây dựng khu nhà ở của Doanh nghiệp tư nhân Diệp Linh còn vướng nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước.

Bên cạnh đó, còn có 3 dự án tại khu vực hồ Đại Lải khó khăn vướng mắc về đất đai, giải phóng mặt bằng và nghĩa vụ tài chính cần được Ủy ban Nhân dân tỉnh đưa phương án tháo gỡ gồm Dự án xây dựng sân Golf và Tổ hợp văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí, nghỉ mát và du lịch Hà Nội; Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng Khu biệt thự và vui chơi giải trí Đại Lải và Dự án Khu dịch vụ du lịch Đảo Ngọc Đại Lải.

Trước thực tế trên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông đã đưa ra nhiều chỉ đạo và yêu cầu Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành và cơ quan liên quan phải trực tiếp tổ chức triển khai, bảo đảm chất lượng và tiến độ được giao.

Đối với 3 dự án tại khu vực hồ Đại Lải, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Tài chính hoàn thiện báo cáo, trình Ủy ban Nhân dân tỉnh trước ngày 5/9/2026.

Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Thanh tra tỉnh, Thuế tỉnh và các cơ quan liên quan phải khẩn trương có ý kiến chính thức về những nội dung còn thiếu, cần bổ sung; đánh giá tình trạng khắc phục vi phạm, khả năng áp dụng cơ chế đặc thù và năng lực tài chính của nhà đầu tư.

Riêng Sở Nông nghiệp và Môi trường phải làm rõ các vấn đề về thủy lợi đối với từng dự án, nhất là khả năng tiếp tục bồi thường, giải phóng mặt bằng, giao đất, cho thuê đất trên phần diện tích chưa thực hiện, bảo đảm phù hợp Luật Thủy lợi và quy trình vận hành hồ chứa Đại Lải.

Đối với 5 dự án đủ điều kiện áp dụng cơ chế đặc thù, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Tài chính hoàn thiện báo cáo xin chủ trương tháo gỡ; đồng thời giải trình bổ sung lý do không đề xuất áp dụng cơ chế đặc thù đối với 8 dự án không thuộc phạm vi nghị quyết. Hồ sơ phải được báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh cho ý kiến trước khi trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thời hạn trước ngày 10/9/2026.

Đáng chú ý, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh còn yêu cầu các đơn vị liên quan xử lý riêng từng dự án có tính chất phức tạp. Đối với Nhà máy may thời trang quốc tế Hoplun, Sở Tài chính được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan làm việc trực tiếp với nhà đầu tư, thông tin rõ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến quy định pháp luật; đồng thời nghiên cứu, tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh xin ý kiến Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Tài chính về cơ chế tháo gỡ riêng. Báo cáo kết quả xử lý và phương án tháo gỡ phải hoàn thành trong tháng 9/2026.

Với dự án của Công ty Trách nhiệm hữu hạn May mặc xuất khẩu Vit Garment, tỉnh yêu cầu rà soát lại việc chấp thuận chủ trương, phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng Cụm công nghiệp Đồng Thịnh và dự án mở rộng của doanh nghiệp, qua đó xác định rõ phạm vi, diện tích đất giai đoạn 2.

Phần đất còn lại sẽ được nghiên cứu giao cho chủ đầu tư hạ tầng Cụm công nghiệp Đồng Thịnh, sau đó doanh nghiệp thuê lại hạ tầng và quyền sử dụng đất theo quy định pháp luật về đất đai và đầu tư.

Tương tự, đối với Nhà máy sản xuất gạch ốp, lát cao cấp, gạch cotto và ngói lợp công suất 15 triệu m2 sản phẩm/năm do Công ty Cổ phần Công nghiệp Hera làm chủ đầu tư tại xã Liên Hòa, tỉnh yêu cầu rà soát việc chấp thuận chủ trương, phê duyệt đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Lập Thạch II và phần diện tích đất chưa giao, cho thuê.

Trên cơ sở đó, nghiên cứu giao phần đất còn lại cho chủ đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Lập Thạch II để doanh nghiệp thuê lại hạ tầng và quyền sử dụng đất theo quy định.

Đối với Cụm công nghiệp Tề Lỗ và Cụm công nghiệp làng nghề Yên Đồng, Sở Công Thương được giao chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương rà soát toàn diện những tồn tại về giao đất, cho thuê đất, nghĩa vụ tài chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các nhà đầu tư thứ cấp; đồng thời kiểm tra các vấn đề về môi trường, thu gom và xử lý nước thải, rác thải, phòng cháy, chữa cháy và quy hoạch xây dựng. Trên cơ sở đó, tham mưu UBND tỉnh phương án xử lý phù hợp, hoàn thành trong tháng 9/2026.

Đối với Khu đô thị mới Chùa Hà Tiên, Ủy ban Nhân dân phường Vĩnh Phúc được giao thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng phần diện tích còn lại của dự án. Đây được xem là một trong những nhiệm vụ cần tập trung giải quyết để tạo điều kiện cho dự án tiếp tục triển khai, đồng thời hạn chế tình trạng đất đai bị bỏ hoang, nguồn lực xã hội bị "đóng băng" trong thời gian dài.

Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Duy Đông, việc rà soát, phân loại và tháo gỡ các dự án tồn đọng được tỉnh Phú Thọ xác định không chỉ nhằm giải quyết những hồ sơ kéo dài mà còn hướng tới đưa các nguồn lực đất đai, vốn đầu tư và hạ tầng vào khai thác hiệu quả. Qua đó, tạo điều kiện cho các dự án đủ năng lực tiếp tục triển khai, đồng thời xử lý dứt điểm những dự án không đủ điều kiện, hạn chế tình trạng lãng phí nguồn lực và góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh trên địa bàn./.

Khẩn trương rà soát, đề xuất giải pháp tháo gỡ vướng mắc cho các dự án tồn đọng Ngày 22/8, Thủ tướng Chính phủ có Công điện số 58/CĐ-TTg về việc khẩn trương cập nhật, rà soát, tổng hợp phân loại và đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài.