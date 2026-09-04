Lào Cai xây dựng các mô hình du lịch gắn với nông nghiệp, nông thôn

Từ những vùng chè, quế, dược liệu trải dài giữa núi rừng đến các làng nghề, sản phẩm OCOP và bản làng giàu bản sắc, Lào Cai đang mở rộng không gian du lịch bằng cách kết nối nông nghiệp với du lịch nông thôn.

Đây cũng là trọng tâm trong Quy chế phối hợp phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2026-2030 vừa được Sở Nông nghiệp và Môi trường và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai ký kết chiều 3/9.

Theo Quy chế, hai ngành sẽ phối hợp xây dựng chuỗi liên kết từ vùng sản xuất, sản phẩm nông nghiệp, OCOP, làng nghề, tài nguyên rừng đến điểm đến, dịch vụ và thị trường du lịch. Giai đoạn 2026-2030, tỉnh dự kiến khảo sát, lựa chọn và hỗ trợ xây dựng từ 7-10 mô hình du lịch nông nghiệp, nông thôn, bình quân 1-2 mô hình mỗi năm.

Các mô hình được ưu tiên phát triển gắn với những vùng sản xuất đặc trưng như chè, quế, cây dược liệu, cây ăn quả ôn đới, rau, hoa và cá nước lạnh; đồng thời kết hợp du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái dưới tán rừng, làng nghề và các sản phẩm OCOP.

Lào Cai hiện có hơn 860.000ha rừng, là nguồn tài nguyên quan trọng để phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và các hoạt động trải nghiệm gắn với bảo vệ rừng. Trong giai đoạn 2026-2030, tỉnh định hướng thu hút các dự án thuê môi trường rừng để phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí.

Cùng với lợi thế về rừng, tỉnh có nhiều vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn, trong đó diện tích chè hơn 15.700ha, quế khoảng 148.000ha, cây dược liệu khoảng 6.800ha, cùng các vùng trồng cây ăn quả ôn đới, rau, hoa và nuôi cá nước lạnh.

Đây là cơ sở để phát triển các sản phẩm du lịch trải nghiệm gắn với mùa vụ, quy trình sản xuất, sản phẩm địa phương và đời sống văn hóa của cộng đồng.

Lào Cai cũng định hướng phát triển ngành nghề nông thôn gắn với nâng cao thu nhập, tạo việc làm, bảo tồn cảnh quan và bản sắc văn hóa.

Kế hoạch phát triển ngành nghề nông thôn đến năm 2030 của tỉnh đặt mục tiêu phát triển 4 làng nghề và 2 làng nghề truyền thống gắn với du lịch, qua đó mở rộng không gian trải nghiệm và tăng giá trị cho sản phẩm địa phương.

Tại các khu vực có lợi thế về rừng và cảnh quan tự nhiên, tỉnh đang triển khai những định hướng phát triển du lịch sinh thái gắn với bảo tồn.

Đề án phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí tại các xã vùng lõi, vùng đệm Khu Bảo tồn thiên nhiên Bát Xát giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đặt mục tiêu thu hút đầu tư, hình thành các sản phẩm du lịch sinh thái và phấn đấu bình quân mỗi năm đón ít nhất 200.000 lượt khách, doanh thu tối thiểu 200 tỷ đồng.

Theo phân công, Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm rà soát, lựa chọn các vùng sản xuất, mô hình và sản phẩm có tiềm năng phát triển du lịch; hướng dẫn người dân, doanh nghiệp về quy trình sản xuất, an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường, đất đai và lâm nghiệp.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tập trung định hướng, chuẩn hóa sản phẩm và điểm đến; kết nối doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú với các vùng sản xuất và thị trường; đồng thời đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá và đào tạo nguồn nhân lực phục vụ du lịch nông nghiệp, nông thôn.

Hai ngành cũng phối hợp xây dựng cơ sở dữ liệu, bản đồ số, số hóa điểm đến và ứng dụng mã QR; kết nối thông tin về vùng sản xuất, sản phẩm OCOP, truy xuất nguồn gốc, làng nghề và các điểm du lịch, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và du khách tiếp cận thông tin.

Việc tăng cường phối hợp giữa nông nghiệp và du lịch được kỳ vọng góp phần khai thác hiệu quả hơn các lợi thế về nông nghiệp hàng hóa, tài nguyên rừng và văn hóa bản địa; đồng thời nâng cao giá trị sản phẩm, mở rộng sinh kế, tăng thu nhập cho người dân nông thôn và thúc đẩy phát triển du lịch theo hướng xanh, bền vững./.

Lào Cai đặt mục tiêu xây dựng 160 thôn thông minh vào năm 2030 Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai ký ban hành Kế hoạch triển khai xây dựng Thôn số, Thôn thông minh trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030, nhằm thúc đẩy phát triển chính quyền số ngay từ cơ sở.