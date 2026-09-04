Thanh Hóa mở rộng không gian trải nghiệm, hướng tới du lịch 4 mùa

Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay cho thấy một chuyển động đáng chú ý của du lịch Thanh Hóa. Bên cạnh sức hút của biển, nhiều sản phẩm mới đang được các địa phương đưa vào khai thác, mở rộng không gian trải nghiệm và tạo thêm lý do để du khách đến với xứ Thanh ngoài mùa cao điểm.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh, từ 29/8 đến 2/9, toàn tỉnh ước đón 485.000 lượt khách, tăng 3,6 lần; tổng thu du lịch đạt khoảng 873 tỷ đồng, tăng 3,5 lần so với kỳ nghỉ lễ năm 2025.

Đáng chú ý, các khu du lịch biển trọng điểm như Sầm Sơn, Nam Sầm Sơn, Hải Tiến, Hải Hòa đồng loạt đưa vào khai thác nhiều sản phẩm, hoạt động mới như “Chạm nhịp sống làng chài,” không gian văn hóa - phố đi bộ - chợ đêm, các đêm nhạc “Chill bên biển,” chợ hải sản du lịch “Một phiên chợ - Ngàn hương vị biển,” Festival Diều Sầm Sơn... Qua đó tạo thêm lựa chọn vui chơi, trải nghiệm cho du khách.

Mở rộng sức hút từ biển

Khu đô thị du lịch biển Sầm Sơn tiếp tục là điểm đến thu hút lượng khách lớn nhất tỉnh, với khoảng 350.000 lượt trong kỳ nghỉ lễ. Các khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến và Hải Hòa lần lượt đón khoảng 76.000 và 26.000 lượt khách, tăng nhiều lần so với cùng kỳ năm 2025.

Một trong những yếu tố góp phần tạo sức hút là việc liên tục làm mới sản phẩm và không gian trải nghiệm.

Tại Sầm Sơn, Festival Diều Sầm Sơn 2026 lần đầu được tổ chức tại Thanh Hóa, quy tụ 100 nghệ nhân đến từ 15 câu lạc bộ, mang tới 300 con diều với nhiều hình dáng, màu sắc và kích thước.

Cùng với đó, chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa “Thanh Hóa hòa nhịp cùng non sông” kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại Quảng trường Lam Sơn và Quảng trường biển Sầm Sơn trở thành điểm nhấn, thu hút đông đảo người dân và du khách.

Biển Sầm Sơn rực rỡ trong Festival diều bay cùng gió biển. (Ảnh: TTXVN phát)

Tại Nam Sầm Sơn, chợ hải sản du lịch “Một phiên chợ - Ngàn hương vị biển” mang đến một cách tiếp cận khác. Hải sản, nghề biển và đời sống ngư dân vốn là những giá trị quen thuộc, nhưng khi được tổ chức thành một không gian trải nghiệm với các gian hàng bán hải sản trực tiếp trên thuyền, khu sản phẩm OCOP, ẩm thực, giao lưu văn hóa và trải nghiệm nghề truyền thống, những giá trị bình dị này được chuyển hóa thành sản phẩm du lịch.

Du khách không chỉ mua hải sản mà còn có thể quan sát, trải nghiệm và cảm nhận một phần đời sống của cộng đồng cư dân ven biển.

Tương tự, tại Hải Tiến và Hải Hòa, hoạt động “Chạm nhịp sống làng chài” đưa du khách đến gần hơn với nghề biển thông qua trải nghiệm kéo lưới, gỡ cá, tìm hiểu ngư cụ, giao lưu với ngư dân. Phố đi bộ, chợ đêm, ẩm thực, trò chơi dân gian và các chương trình nghệ thuật cũng góp phần tạo thêm sức sống cho điểm đến.

Như vậy, thay vì chỉ khai thác cảnh quan biển, các địa phương đang từng bước đưa văn hóa, con người và đời sống cộng đồng trở thành một phần của sản phẩm du lịch.

Biến giá trị bản địa thành sức hút mới

Sự thay đổi này cho thấy một cách tiếp cận mới trong phát triển du lịch. Thay vì chờ du khách tìm đến biển chủ yếu trong những tháng Hè, các địa phương đang chủ động khai thác những giá trị vốn có để tạo ra sản phẩm phù hợp với từng thời điểm và từng nhóm khách, qua đó kéo dài mùa du lịch.

Festival Diều Sầm Sơn là một ví dụ. Một sự kiện mới không chỉ tạo thêm hoạt động giải trí mà còn mang đến trải nghiệm khác biệt cho du khách, góp phần làm mới hình ảnh điểm đến. Nếu được tổ chức phù hợp, các sự kiện theo mùa có thể trở thành những “điểm hẹn” mới, tạo thêm lý do để du khách quay trở lại.

Trong khi đó, mô hình chợ hải sản tại Nam Sầm Sơn hay trải nghiệm đời sống làng chài ở Hải Tiến, Hải Hòa lại cho thấy tiềm năng từ chính những giá trị bình dị của địa phương. Đây là những yếu tố khó sao chép bởi mỗi vùng biển có câu chuyện riêng về nghề cá, văn hóa và cộng đồng cư dân.

Một mẻ cá vừa kéo lên, một phiên chợ trên thuyền, một nghề truyền thống hay một món ăn địa phương, nếu được tổ chức thành trải nghiệm có câu chuyện, đều có thể trở thành sản phẩm du lịch.

Không chỉ khu vực ven biển, các điểm đến sinh thái, văn hóa, lịch sử tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc đa dạng hóa dòng khách.

Khu du lịch sinh thái cộng đồng Pù Luông hút khách dịp nghỉ lễ 2/9. (Ảnh: TTXVN phát)

Trong kỳ nghỉ lễ, Khu Du lịch sinh thái cộng đồng Pù Luông đón khoảng 61.000 lượt khách, công suất sử dụng phòng đạt 100% trong suốt những ngày nghỉ. Kết quả này cho thấy sức hút của loại hình nghỉ dưỡng gắn với cảnh quan thiên nhiên, văn hóa bản địa và trải nghiệm cộng đồng.

Tại các điểm du lịch văn hóa, lịch sử, Khu Di tích lịch sử Lam Kinh đón khoảng 11.600 lượt khách; suối cá Cẩm Lương khoảng 10.000 lượt; Di sản văn hóa Thành Nhà Hồ khoảng 6.500 lượt; Vườn Quốc gia Bến En khoảng 2.000 lượt.

Sự phân bổ dòng khách giữa biển, sinh thái và văn hóa cho thấy Thanh Hóa có điều kiện để từng bước hình thành hệ sinh thái sản phẩm đa dạng, thay vì phụ thuộc vào một mùa du lịch duy nhất.

Từ sản phẩm mới đến điểm đến 4 mùa

Thực tế cho thấy một phiên chợ, một chương trình nghệ thuật, một hoạt động trải nghiệm hay một tour mới, nếu được duy trì thường xuyên và tổ chức hợp lý, không chỉ tạo thêm dòng khách mà còn kéo theo nhu cầu lưu trú, ăn uống, vận chuyển và mua sắm. Qua đó, doanh nghiệp có thêm thị trường, người dân có thêm cơ hội sinh kế.

Du khách quốc tế trải nghiệm ẩm thực cùng người dân tộc Thái ở Pù Luông. (Ảnh: TTXVN phát)

Vấn đề quan trọng tiếp theo là làm thế nào để những sản phẩm mới không chỉ tạo hiệu ứng trong một vài ngày lễ mà trở thành hoạt động thường xuyên, có lịch tổ chức ổn định và được liên kết trong các tour, tuyến du lịch.

Cùng với đó, cần tiếp tục đầu tư hạ tầng, nâng chất lượng dịch vụ, xây dựng sản phẩm theo mùa và tăng cường liên kết giữa các khu, điểm du lịch. Khi biển có thể kết hợp với văn hóa làng chài, nghỉ dưỡng với trải nghiệm cộng đồng, sự kiện với ẩm thực và mua sắm, Thanh Hóa sẽ có thêm nhiều lựa chọn để giữ chân du khách lâu hơn và thu hút khách trở lại vào những thời điểm khác nhau trong năm.

Những chuyển động trong dịp Quốc khánh 2/9 vì thế không chỉ cho thấy sức hút của du lịch xứ Thanh trong một kỳ nghỉ cao điểm, mà còn gợi mở hướng đi dài hạn: biến những giá trị sẵn có thành sản phẩm quanh năm, từng bước đưa Thanh Hóa từ điểm đến mùa Hè trở thành điểm đến du lịch 4 mùa./.

Thanh Hóa: Nâng tầm du lịch nhờ dòng sản phẩm mới độc đáo Tại khu vực miền núi của tỉnh Thanh Hóa, thời gian gần đây, nhiều xã đang tích cực đổi mới các loại hình du lịch trải nghiệm nhằm thu hút du khách trong và ngoài nước.