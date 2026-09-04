Đồng Nai phát huy tiềm năng để du lịch bứt phá thành ngành kinh tế mạnh

Trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, du lịch Đồng Nai khởi sắc với lượng khách tăng cao, nhiều khu, điểm du lịch thu hút đông đảo du khách đến tham quan, vui chơi, nghỉ dưỡng.

Kết quả này cho thấy, du lịch địa phương ngày càng có sức hấp dẫn, tạo động lực để thành phố Đồng Nai tiếp tục phát huy tiềm năng, lợi thế, đa dạng hóa sản phẩm và xác định du lịch trở thành một trong những ngành kinh tế quan trọng, hướng tới phát triển thành ngành kinh tế mạnh.

Du lịch khởi sắc rõ nét

Đồng Nai có nhiều lợi thế về cảnh quan thiên nhiên, hệ sinh thái đa dạng, các giá trị văn hóa đặc sắc và vị trí địa lý thuận lợi cho kết nối vùng. Đây là những điều kiện quan trọng góp phần thúc đẩy ngành du lịch Đồng Nai trong thời gian qua có những bước phát triển tích cực, ngày càng nâng cao sức hấp dẫn và thu hút đông đảo du khách.

Nhiều khu, điểm du lịch được đầu tư, nâng cấp, đa dạng hóa sản phẩm, từng bước hình thành các loại hình du lịch phù hợp nhu cầu tham quan, trải nghiệm, nghỉ dưỡng của người dân và du khách.

Đặc biệt, dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, Đồng Nai đã đón lượng khách tăng đột biến. Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đồng Nai, chỉ trong 5 ngày nghỉ lễ, địa phương đón hơn 125.000 lượt khách, trong đó có gần 1.800 lượt khách quốc tế, hơn 123.000 lượt khách nội địa.

Vườn quốc gia Cát Tiên. (Ảnh: Sỹ Tuyên/TTXVN)

Nhiều điểm đến ghi nhận lượng khách tăng cho thấy sức hấp dẫn của du lịch Đồng Nai. Một số khu du lịch lớn như Bửu Long, Suối Mơ, Vườn quốc gia Cát Tiên, Khu Bảo tồn Thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai… thu hút lượng lớn du khách trong và ngoài thành phố đến tham quan, lưu trú. Trong số đó, nổi bật như khu du lịch Bửu Long đón hơn 20.000 lượt khách, hệ thống 37 phòng khách sạn luôn được lấp đầy.

Bà Nguyễn Thị Phương Uyên, phường Trảng Dài, thành phố Đồng Nai cho biết, những năm trước, vào kỳ nghỉ lễ dài ngày, gia đình thường đưa các con đi du lịch xa, nhất là điểm đến có biển.

Năm nay, nhận thấy tình trạng giao thông thường đông đúc, ùn tắc trong dịp lễ, việc di chuyển xa vừa mất nhiều thời gian, vừa khiến các thành viên trong gia đình mệt mỏi nên bà quyết định lựa chọn điểm vui chơi gần nhà.

Theo bà Nguyễn Thị Phương Uyên, thay vì phải di chuyển hàng chục, thậm chí hàng trăm kilomet để đến một điểm du lịch, năm nay, gia đình chỉ mất khoảng 10 km để đến Khu du lịch Bửu Long (thành phố Đồng Nai).

Tại đây, có nhiều hoạt động vui chơi, giải trí và nghỉ dưỡng phù hợp với gia đình. Đặc biệt, mô hình trải nghiệm chợ nổi mới được đưa vào khai thác trên lòng hồ trong khu du lịch đã tạo sự thích thú cho các con bà, giúp cả gia đình có một kỳ nghỉ vui vẻ, thuận tiện ngay gần nơi sinh sống.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đồng Nai, địa phương hiện có 28 khu, điểm du lịch, hoạt động ở nhiều loại hình như, tham quan, vui chơi giải trí, sinh thái, thể thao, tín ngưỡng, văn hóa.

Về cơ sở lưu trú du lịch, toàn thành phố hiện có 225 cơ sở với hơn 5,8 ngàn phòng, trong đó có 36 cơ sở được xếp hạng từ 1 đến 5 sao. Doanh thu dịch vụ lưu trú du lịch, ăn uống từ đầu năm đến nay ước đạt khoảng gần 42.000 tỷ đồng, tăng gần 20% so với cùng kỳ.

Đây là tiềm năng, lợi thế quan trọng để Đồng Nai phát triển du lịch, đa dạng hóa sản phẩm, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách và nâng cao khả năng lưu trú, giữ chân khách tại địa phương.

Theo thống kê, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống tháng 8/2026 trên địa bàn thành phố đạt 5.570 tỷ đồng, tăng 21,33%. Lũy kế 8 tháng năm 2026, doanh thu dịch vụ, lưu trú của Đồng Nai đạt 41.991 tỷ đồng, tăng 19,76%; doanh thu dịch vụ lưu trú đạt 1.065 tỷ đồng, tăng 17,07%; dịch vụ ăn uống ước đạt 40.926 tỷ đồng, tăng 19,83%.

Để du lịch bứt phá thành ngành kinh tế mạnh

Với nhiều lợi thế sẵn có, thành phố Đồng Nai xác định, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mạnh, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, đồng thời nâng cao vị thế của địa phương trong liên kết du lịch vùng.

Để thực hiện mục tiêu trên, mới đây, thành phố Đồng Nai đã ban hành Nghị quyết số 10-NQ/TU về phát triển du lịch thành ngành kinh tế mạnh, trong đó, thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030 địa phương đón 11,5 triệu lượt khách (11,2 triệu lượt khách nội địa, gần 300.000 lượt khách quốc tế); doanh thu từ dịch vụ du lịch đạt gần 12.000 tỷ đồng; giải quyết việc làm cho 13.000 lao động trực tiếp; phấn đấu từ 2-4 dự án du lịch hoàn thành đưa vào khai thác.

Du khách tham quan hồ sen trong Khu du lịch Hồ Bà Hào (Khu Bảo tồn Thiên nhiên-Văn hóa Đồng Nai). (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Mục tiêu đến năm 2035, thành phố Đồng Nai đón 20 triệu lượt khách, doanh thu từ dịch vụ du lịch đạt 24.000 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 15.000 lao động trực tiếp, phấn đấu đầu tư từ 3 - 5 dự án du lịch hoàn thành, đưa vào khai thác.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đồng Nai, để đạt được những mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mạnh, Nghị quyết 10-NQ/TU đề ra các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm gồm nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị đối với phát triển du lịch; thu hút đầu tư có trọng tâm, ưu tiên hạ tầng giao thông, bến thủy, hạ tầng số, bảo tồn di tích, đồng thời phát triển các khu du lịch trọng điểm; xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng, khác biệt, tập trung vào du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí, văn hóa-tín ngưỡng, nông nghiệp-nông thôn, cộng đồng và du lịch MICE, gắn với 5 trục phát triển không gian mới.

Nghị quyết chú trọng phát triển nguồn nhân lực du lịch, nâng cao kỹ năng nghề, ngoại ngữ, công nghệ số và năng lực quản lý; tăng cường liên kết du lịch với Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, các vùng Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ và kết nối quốc tế qua Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, xây dựng hệ sinh thái du lịch thông minh, khai thác dữ liệu số, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và tận dụng dòng khách qua Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Đồng thời, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, tháo gỡ vướng mắc cho các dự án, phát huy vai trò của Hiệp hội Du lịch, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn thực phẩm, cứu hộ cứu nạn và gắn phát triển du lịch với bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đồng Nai, ngay sau khi Nghị quyết được ban hành, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã giao các cấp ủy trực thuộc nhanh chóng quán triệt, thể chế hóa thành các chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, lượng hóa rõ ràng theo từng năm. Đồng thời, chủ trì đôn đốc, kiểm tra và định kỳ đánh giá kết quả để kịp thời tháo gỡ khó khăn phát sinh từ thực tiễn./.

Du lịch Đồng Nai vươn tầm trong kỷ nguyên mới: Hạ tầng cứng và nền tảng mềm Khi “phần cứng” là hạ tầng gặp gỡ “phần mềm” là công nghệ số - một hệ sinh thái trải nghiệm thông minh sẽ được hình thành, trở thành “đòn bẩy” kép đưa ngành kinh tế xanh địa phương cất cánh.

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