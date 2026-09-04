Hà Nội: Hơn 634.000 lượt khách đi lại bằng xe buýt miễn phí dịp nghỉ lễ 2/9

Trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) đã chủ động triển khai đồng bộ các phương án phục vụ tại các đơn vị vận tải, bến xe, điểm đỗ xe; đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự và đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển của nhân dân và du khách trong kỳ nghỉ lễ.

Theo đó, thực hiện theo quyết định của thành phố, Transerco đã triển khai miễn tiền vé trên các tuyến xe buýt có trợ giá, góp phần tạo thuận lợi cho người dân và du khách lựa chọn phương tiện giao thông công cộng trong dịp lễ.

Trong 5 ngày nghỉ lễ (từ 28/8-2/9), các đơn vị xe buýt của Transerco đã thực hiện 44.676 lượt xe, đạt 104,3% so với cùng kỳ năm 2025; phục vụ 634.240 lượt hành khách vé lượt, đạt 116,3% so với cùng kỳ năm 2025.

“Nhìn chung, hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt của Transerco được duy trì ổn định. Công tác điều hành trực tiếp trên tuyến và thông qua hệ thống định vị được thực hiện liên tục, bảo đảm phương tiện vận hành đúng kế hoạch, an toàn và phục vụ kịp thời nhu cầu đi lại của người dân,” lãnh đạo Transerco đánh giá.

Các bến xe thuộc quản lý của Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội và Trung tâm Khai thác bến xe Hà Nội đã phục vụ 11.193 lượt xe, trong đó có 703 lượt xe tăng cường, đáp ứng nhu cầu đi lại của 122.719 lượt hành khách.

Phía Transerco nhìn nhận, các đơn vị bến xe đã tăng cường kiểm tra, giám sát phương tiện sau khi xuất bến, hạn chế tình trạng dừng đỗ, đi lòng vòng; kiểm tra việc chấp hành các quy định về vận tải và an toàn giao thông, đồng thời công tác kiểm tra giá vé, cước vận chuyển lệch chiều được tăng cường nhằm ngăn ngừa tình trạng thu giá cao hơn mức giá đã đăng ký.

Về việc trông giữ phương tiện miễn phí tại một số địa điểm trên địa bàn thành phố, Transerco đã tổ chức tiếp nhận và trông giữ phương tiện miễn phí 5.770 lượt phương tiện, gồm 1.367 lượt ôtô và 4.403 lượt xe máy.

Cụ thể, tại các điểm trông giữ thuộc Công ty Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội như dốc Ngọc Hà, Ngô Quyền, Lý Thái Tổ,... đã trông giữ an toàn 1.100 lượt phương tiện gồm 972 lượt ôtô và 128 lượt xe máy. Tại Bến xe Yên Nghĩa đã trông giữ 1.935 lượt phương tiện gồm 185 lượt ôtô và 1.750 lượt xe máy. Tại bãi đỗ xe ga Nhổn, phường Xuân Phương đã trông giữ 2.735 lượt phương tiện, gồm 210 lượt ôtô và 2.525 lượt xe máy.

Đặc biệt, tại điểm đỗ xe hè phố Nguyễn Đình Chiểu, Transerco đã tổ chức trông giữ miễn phí 500 lượt xe máy, phục vụ người dân đến tham gia xem bắn pháo hoa tại Công viên Thống Nhất.

Bên cạnh đó, các đơn vị thuộc Transerco đã tổ chức trông giữ an toàn khoảng 105.800 lượt phương tiện gồm 87.300 lượt ôtô và 18.500 lượt xe máy, đáp ứng nhu cầu đỗ xe của người dân và du khách.

Cho rằng việc hoàn thành tốt kế hoạch phục vụ kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 là kết quả của sự chủ động trong công tác tổ chức, điều hành và phối hợp giữa các đơn vị, Transerco tiếp tục khẳng định năng lực tổ chức vận tải, khả năng huy động và điều phối nguồn lực, đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm trong việc đồng hành với thành phố Hà Nội phục vụ nhân dân trong các dịp lễ, sự kiện chính trị-xã hội quan trọng./.

Hà Nội miễn phí vé xe buýt, tàu điện trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 Người dân tại Thủ đô đi xe buýt và đường sắt đô thị trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 tới đây sẽ được thành phố Hà Nội miễn phí vé đi lại trên các tuyến.

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