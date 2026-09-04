Vụ tàu cá gặp nạn trên biển: Điều trị 3 ngư dân bị thương ngay khi vào bờ

Sáng 4/9, Giám đốc Bệnh viện Việt-Hàn Đà Nẵng Nguyễn Đình Hùng cho biết tối 3/9, đơn vị đã tiếp nhận 3 trong số 32 ngư dân trên tàu khai thác hải sản mang số hiệu QNa 90859 TS gặp nạn trên biển đã về đất liền để tiếp tục theo dõi, điều trị.

Hiện sức khỏe các bệnh nhân đã ổn định. Các ngư dân còn lại đã về với gia đình ngay khi được đưa về địa phương (xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng).

Ba ngư dân cùng ở xã Núi Thành, đang điều trị tại bệnh viện gồm: Ông Huỳnh Ngọc Châu, 60 tuổi, trú thôn Đông Xuân; ông Nguyễn Văn Hội, 54 tuổi, trú thôn Đông Xuân và ông Đinh Tấn Pháp, 45 tuổi, trú thôn An Hải.

Ngay khi tiếp nhận, đội ngũ y, bác sỹ Khoa Cấp cứu đã nhanh chóng kiểm tra toàn trạng, đánh giá các tổn thương, thực hiện xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh cần thiết trước khi chuyển người bệnh lên Khoa Ngoại chấn thương.

Qua thăm khám, ông Huỳnh Ngọc Châu có tình trạng phù và sưng đau hai chân, kèm tổn thương da vùng hai chi dưới. Người bệnh có tiền sử tăng huyết áp và đái tháo đường type 2 nên được các bác sĩ đặc biệt lưu ý trong quá trình theo dõi và điều trị.

Ông Nguyễn Văn Hội có nhiều vết trầy xước, sưng nề vùng cẳng chân và bàn chân hai bên. Người bệnh được chẩn đoán viêm mô tế bào vùng cẳng chân, bàn chân và đang được điều trị kháng sinh, chăm sóc các vùng da tổn thương, theo dõi tình trạng nhiễm trùng.

Ông Đinh Tấn Pháp có nhiều vết xây xát da ở nhiều vị trí và tình trạng viêm phổi chưa xác định tác nhân. Người bệnh đang được điều trị và theo dõi sát tại Khoa Ngoại chấn thương.

Các bác sỹ cho biết sau thời gian gặp nạn trên biển, các ngư dân có nhiều tổn thương da và mô mềm, tập trung ở hai chi dưới. Vì vậy, bên cạnh chăm sóc và điều trị các tổn thương, đội ngũ y tế đặc biệt chú trọng kiểm soát nguy cơ nhiễm trùng, theo dõi toàn trạng và các bệnh lý kèm theo để có hướng xử trí phù hợp.

Hiện cả 3 ngư dân tiếp tục được Khoa Ngoại chấn thương, Bệnh viện Việt-Hàn Đà Nẵng theo dõi và điều trị theo phác đồ. Các y bác sỹ thường xuyên đánh giá diễn biến tổn thương, chăm sóc vết thương, kiểm soát nhiễm trùng, giúp người bệnh sớm ổn định sức khỏe.

Trước đó, phóng viên TTXVN đã thông tin tàu cá QNa 90859 TS đã mất liên lạc từ ngày 25/8 tại khu vực biển xa bờ. Qua quá trình tìm kiếm thông tin của tàu và các thuyền viên, đã xác định được tàu cá gặp nạn và bị chìm, trên tàu có 51 thuyền viên.

Có 32 ngư dân gặp nạn được tìm thấy đã được chăm sóc y tế, bổ sung dinh dưỡng và bố trí nơi ăn ở trước khi đưa về đất liền.

Vào lúc 21 giờ ngày 3/9, cả 32 lao động đã được đưa về địa phương (xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng) an toàn./.​

Vụ tàu cá cùng 50 ngư dân mất liên lạc trên biển: Đã cứu được 32 thuyền viên Đến 14 giờ ngày 28/8, lực lượng cứu nạn đã cứu vớt 32/50 thuyền viên tàu cá QNa 90859 TS gặp nạn, đồng thời huy động nhiều tàu tiếp tục tìm kiếm 18 người còn mất tích.