Khai quật, thu hồi thành công quả bom nặng khoảng 300kg tại Hải Phòng

Sáng 4/9, lực lượng chức năng thành phố Hải Phòng đã tổ chức khai quật, thu hồi và vận chuyển thành công quả bom còn sót lại sau chiến tranh được phát hiện tại số 96 đường Cầu Đất, phường Lê Chân, thành phố Hải Phòng, bảo đảm an toàn cho người dân và khu vực xung quanh.

Trước đó, vào lúc 10 giờ 15 phút ngày 1/9, ông Trần Tuấn Minh, chủ hộ tại số 96 đường Cầu Đất cùng thợ thi công đào móng xây dựng nhà đã phát hiện một vật thể nghi là bom còn sót lại sau chiến tranh ở độ sâu khoảng 4m.

Ngay sau khi nhận được tin báo của người dân và Ban Chỉ huy Quân sự phường Lê Chân, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Hải Phòng đã chỉ đạo lực lượng Công binh đến kiểm tra, xác minh nguồn gốc và tình trạng vật nổ; đồng thời khoanh vùng, tổ chức lực lượng canh gác, cắm biển cấm và biển báo khu vực nguy hiểm.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định đây là một quả bom, có chiều dài khoảng 1,2m, đường kính thân khoảng 40cm, trọng lượng khoảng 300kg. Quả bom còn nguyên vẹn, không bị móp méo; lớp sơn bên ngoài vỏ bom đã bị ôxy hóa.

Để bảo đảm an toàn trong quá trình xử lý, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Hải Phòng xây dựng kế hoạch thu hồi, vận chuyển quả bom về vị trí tạm cất giữ tại khu vực Núi Voi, xã An Lão, thành phố Hải Phòng, sau đó xây dựng phương án hủy nổ theo quy định.

Lực lượng chức năng khai quật, thu hồi thành công quả bom nặng khoảng 300kg tại đường Cầu Đất. (Ảnh: TTXVN phát)

Cùng với phương án của lực lượng quân sự, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hải Phòng tổ chức phân luồng giao thông tạm thời từ 6 giờ đến 11 giờ ngày 4/9 nhằm bảo đảm an toàn giao thông, an toàn về người và tài sản trong quá trình thu hồi, vận chuyển và xử lý quả bom.

Theo phương án phân luồng, trong thời gian trên, các phương tiện và người tham gia giao thông tạm thời không được lưu thông trên tuyến đường Cầu Đất, đoạn từ ngã tư Cầu Đất - Hai Bà Trưng đến ngã tư Cầu Đất - Nguyễn Đức Cảnh.

Thực hiện kế hoạch, trong sáng 4/9, lực lượng chức năng đã tiến hành khai quật, đưa quả bom từ vị trí phát hiện lên mặt đất và vận chuyển ra khỏi khu vực đường Cầu Đất thành công. Quá trình thực hiện được triển khai theo phương án bảo đảm an toàn, không để xảy ra sự cố ảnh hưởng đến người dân và tài sản.

Vụ việc một lần nữa cho thấy nguy cơ bom, mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh vẫn tiềm ẩn trong quá trình thi công xây dựng, đào móng tại các khu dân cư.

Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân khi phát hiện vật thể nghi là bom, mìn, vật nổ cần giữ nguyên hiện trạng, nhanh chóng thông báo cho chính quyền địa phương hoặc cơ quan quân sự để được xử lý, tuyệt đối không tự ý tiếp cận, di chuyển hoặc tác động vào vật thể nguy hiểm./.

Quảng Trị xử lý an toàn quả bom còn sót lại sau chiến tranh tại phường Đồng Hới Ban Chỉ huy Quân sự phường Đồng Hới phối hợp xử lý an toàn quả bom có chiều dài khoảng 1,5m, đường kính khoảng 0,25m sót lại sau chiến tranh được phát hiện trong quá trình thi công công trình.

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