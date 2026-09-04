Lễ khai giảng đặc biệt của trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo tại Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 4/9, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các đơn vị đồng hành tổ chức Lễ khai giảng đặc biệt cho các bệnh nhi đang điều trị bệnh hiểm nghèo tại Bệnh viện Ung bướu và Bệnh viện Nhi đồng 1 Thành phố Hồ Chí Minh.

Kể từ khi phát hiện mắc căn bệnh u não từ hơn một năm trước, bé Phạm Kim Thy (10 tuổi, ngụ thành phố Cần Thơ) dở dang với ước mơ đến trường. Năm nay, khi được mời tham dự Lễ khai giảng năm học mới tại lớp học Hoa hướng dương, Bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh, em rất háo hức.

“Hôm qua con được các cô chú phát cho một bộ đồng phục và khăn quàng đỏ để hôm nay mặc đi khai giảng, con vui lắm. Lâu lắm rồi hôm nay con mới lại được mặc đồng phục, được làm lễ chào cờ, nghe tiếng trống trường. Con chỉ ước mình hết bệnh để sớm quay về trường cũ học cùng các bạn,” Kim Thy chia sẻ.

Thấy con háo hức với lễ khai giảng năm học mới tại bệnh viện, chị Mai Ngọc Thắm, mẹ bé Kim Thy không cầm được nước mắt. Chị cho hay ngay khi biết tin mắc bệnh ung thư phải nghỉ học và lên Thành phố Hồ Chí Minh điều trị, con gái chị rất buồn: “Nhìn con buồn mà mình đau, chỉ cầu ông trời cho con hết bệnh để về đi học lại vì bé rất ham học.”

Kim Thy là một trong 120 bệnh nhi ung thư đang điều trị tại Bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh dự lễ khai giảng đặc biệt chào mừng năm học mới của lớp học Hoa hướng dương.

Bệnh nhi ung thư tham gia Lễ khai giảng Lớp học Hoa hướng dương, Bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Đinh Hằng/TTXVN)

Bà Trương Thị Bích Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, thông tin lớp học “Hoa Hướng Dương” được thành lập ngày 4/9/2009 từ những hạt mầm đầu tiên của chương trình “Ước mơ của Thúy.” Từ đó đến nay, lớp học đã được duy trì bằng tình yêu thương, trách nhiệm của các thầy cô giáo, các y bác sỹ, tình nguyện viên, các tổ chức, cá nhân và cộng đồng xã hội.

Qua 17 năm, lớp học đã trở thành chỗ dựa, niềm vui của hàng ngàn bệnh nhi ung thư. Những buổi học không quá dài nhưng đủ để các em tạm quên đi những đớn đau của bệnh tật và nỗi sợ hãi đối với kim tiêm, các đợt hóa trị, xạ trị. Những con chữ, những ước mơ cũng từ đây được gieo hạt, nảy mầm bởi tình yêu thương.

“Các cháu bệnh thường phải trải qua những đợt điều trị kéo dài, nhiều thời gian ở bệnh viện hơn ở trường học, có khi vừa học vừa truyền thuốc, vừa học vừa chống chọi với những cơn đau. Vì vậy, bệnh tật có thể làm các cháu phải rời xa trường lớp nhưng không thể để bệnh tật lấy đi quyền học tập của các cháu,” bà Trương Thị Bích Hạnh nhấn mạnh.

Nhân dịp này, Bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh khánh thành Phòng đọc sách - Tham vấn tâm lý tại Khoa Ung bướu Nhi. Đây là công trình mang ý nghĩa thiết thực trong việc tạo dựng một không gian thân thiện dành cho bệnh nhi, nơi các em có thể đọc sách, thư giãn, giao lưu và được hỗ trợ về tâm lý trong quá trình điều trị.

Cũng trong sáng 4/9, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức khai giảng lớp học vui vẻ tại Bệnh viện Nhi đồng 1 Thành phố Hồ Chí Minh. Đây cũng là lớp học tình thương mang đến niềm vui cho các em nhỏ mắc bệnh hiểm nghèo trong nhiều năm qua./.

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