Lũ quét tại Nepal-Trung Quốc: Nepal tuyên bố quốc tang tưởng niệm các nạn nhân

Ngày 3/9, Chính phủ Nepal tuyên bố tổ chức quốc tang vào ngày 7/9 để tưởng niệm những nạn nhân thiệt mạng trong trận lũ lụt tại huyện Rasuwa. Ngày này được ấn định theo truyền thống cử hành nghi lễ tưởng niệm của người Hindu, ngày quốc tang sẽ diễn ra vào ngày thứ 13 sau thảm họa.



Phát biểu trên truyền thông Nepal, người phát ngôn chính phủ kiêm Bộ trưởng Giáo dục và Thể thao Nepal Sasmit Pokharel cho biết trong ngày quốc tang, quốc kỳ sẽ được treo rủ tại các tòa nhà chính phủ trên khắp Nepal cũng như tại các đại sứ quán và cơ quan đại diện ngoại giao của Nepal ở nước ngoài.

Ngoài ra, chính phủ cũng quyết định cung cấp phụ cấp rủi ro và chi phí ăn uống cho nhân viên an ninh và công chức tham gia các hoạt động tìm kiếm, cứu nạn.

Những người bị thương sẽ được điều trị miễn phí, trong khi gia đình của các nhân viên tử nạn trong quá trình làm nhiệm vụ sẽ nhận được khoản hỗ trợ 1 triệu rupee (khoảng 6.638 USD) cho mỗi người thiệt mạng.



Theo thống kê tính đến sáng 4/9 theo giờ Việt Nam, ít nhất 1.259 người đã thiệt mạng và hơn 5.000 người vẫn đang mất tích ở phía Nepal. Trong khi đó, Trung Quốc thông báo có 21 người thiệt mạng và 541 người mất tích ở khu vực biên giới thuộc Tây Tạng.



Trong khi đó, ngày 3/9, Liên hợp quốc (LHQ) cho biết đã phân bổ thêm 500.000 USD từ Quỹ Ứng phó Khẩn cấp Trung ương (CERF) cho các nỗ lực nhân đạo tại Nepal, nâng tổng số tiền hỗ trợ từ tổ chức này lên 2,5 triệu USD.

Những kiện hàng cứu trợ, đặc biệt là thuốc men đang vô cùng cần thiết đối với hàng nghìn người dân Nepal phải sống tại các nơi trú ẩn tạm thời sau khi mất nhà cửa và tài sản.



Ông Suresh Kumar Karanjit, người đang ở tại một trung tâm cứu trợ ở Devighat, một thị trấn thuộc khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của huyện Nuwakot, cảm thấy biết ơn vì hàng cứu trợ được cung cấp đầy đủ.

Nhờ bán lại một thùng mì tôm nhận được từ nguồn cứu trợ với giá 400 rupee, ông có thể mua thuốc tim thông thường cho mình vì trại cứu trợ không có loại thuốc này.



Ông Dharam Raj Uprety, người đứng đầu cơ quan ứng phó thảm họa của Nepal, cho biết mỗi khu vực tạm trú hiện đã thiết lập các trạm y tế có bác sỹ và thuốc men.

Hiện có hơn 4.500 người phải di dời tại Nepal, tạm trú tại 38 trung tâm cứu trợ. Theo ông Uprety, chính quyền đang chú trọng đến vấn đề vệ sinh và điều kiện vệ sinh môi trường nhằm giảm thiểu nguy cơ bùng phát dịch bệnh.



Liên quan đến vấn đề này, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) cho biết ít nhất 22.000 trẻ em Nepal đang rất cần nước uống an toàn cũng như các hỗ trợ về vệ sinh và điều kiện vệ sinh môi trường.

UNICEF cảnh báo các hệ thống cấp nước tại địa phương đã bị hư hại; nhà vệ sinh và các công trình vệ sinh khác cũng bị hư hỏng hoặc phá hủy, làm gia tăng nguy cơ mắc các bệnh truyền nhiễm và bệnh lây truyền qua đường nước.

UNICEF cho biết đã điều chuyển các vật tư phục vụ nước sạch, vệ sinh và điều kiện vệ sinh môi trường cho khoảng 19.000 người tại Rasuwa và Nuwakot, những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

UNICEF ước tính có ít nhất 19 trường học bị hư hại, trong đó 8 trường bị phá hủy hoàn toàn và 8 trường bị hư hại một phần; đồng thời, hơn 10.000 trẻ em trong độ tuổi đi học đang cần được hỗ trợ tâm lý khẩn cấp và tiếp cận các không gian học tập an toàn./.

Lũ quét tại Nepal và Trung Quốc: Thách thức trong cứu trợ người sống sót Phát biểu với báo giới tại Kathmandu, Điều phối viên thường trú của Liên hợp quốc, bà Lila Pieters Yahia cho biết quy mô của sự tàn phá rất khủng khiếp, khiến việc tiếp cận vô cùng khó khăn.

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