Nắng nóng cực đoan tiếp tục ảnh hưởng nặng nề đến các nước châu Âu

Tuần qua, các nước châu Âu tiếp tục chứng kiến nắng nóng cực đoan, gây tác động nặng nề đến sức khỏe, tính mạng và đời sống người dân. Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, ngày 3/9, Cơ quan Y tế công cộng Bỉ thông báo đã ghi nhận gần 3.000 ca tử vong trong các đợt nắng nóng gay gắt dồn dập kể từ tháng 6, chỉ vài ngày sau khi mùa Hè này chính thức được xác nhận là mùa Hè nóng nhất từ trước tới nay tại quốc gia này.



Khoảng 365 ca tử vong vượt mức đã được ghi nhận trong giai đoạn từ ngày 28/7-16/8, thời điểm Bỉ gồng mình chống chịu đợt nắng nóng thứ 3 trong mùa Hè. Đây cũng là thời điểm bùng phát vụ cháy rừng tàn khốc nhất trong lịch sử hiện đại của đất nước. Viện Y tế công cộng quốc gia cho biết con số trên tương ứng với mức tăng nhẹ 7% số ca tử vong so với ngưỡng bình thường.



Trong giai đoạn từ ngày 18/6-3/7, Bỉ ghi nhận tỷ lệ tử vong vượt mức là 49%, tương ứng với 2.035 ca tử vong bất thường. Cho đến giai đoạn từ ngày 4-17/7, nước này ghi nhận thêm 535 người tử vong so với mức trung bình, nâng tổng số ca tử vong vượt mức trong toàn bộ mùa Hè lên con số 2.935 trường hợp.

Đầu tuần này, Viện Khí tượng Hoàng gia Bỉ (RMI) cho biết mùa Hè năm 2026 là mùa Hè nóng nhất từng ghi nhận. Nhiệt độ đo được tại trạm tham chiếu quốc gia chính thức ở Uccle (ngoại ô Brussels) đạt mức trung bình 20,3 độ C, cao hơn 2,4 độ C so với mức trung bình của các thập kỷ gần đây.



Giới khoa học cảnh báo biến đổi khí hậu đang làm cho các hiện tượng thời tiết cực đoan trở nên dữ dội hơn, khiến các kỷ lục nhiệt độ liên tục bị xô đổ với tần suất ngày càng dồn dập. Tính đến cuối tháng 8, Đức chứng kiến con số kỷ lục khoảng 14.000 ca tử vong liên quan đến nắng nóng trong mùa Hè này.

Trong khi đó, Viện Y tế công cộng Tây Ban Nha ghi nhận gần 4.500 ca tử vong do nắng nóng kể từ ngày 1/6, và giới chức y tế Pháp ghi nhận hơn 7,300 ca tử vong cao hơn bình thường trong cùng khoảng thời gian.



Slovenia cũng đang trải qua mùa Hè nóng nhất trong lịch sử vào năm 2026, với nhiệt độ trung bình từ đầu tháng 7 đến cuối tháng 8 cao hơn 2,8 độ C so với mức trung bình giai đoạn 1991-2020.



Cơ quan Môi trường Slovenia (ARSO) cho biết các kỷ lục trước đó được ghi nhận vào năm 2003 và 2024, khi nhiệt độ trung bình cao hơn 2,4 độ so với mức trung bình giai đoạn 1991-2020. Tháng 8/2026 cũng là tháng 8 nóng nhất kể từ khi bắt đầu ghi nhận nhiệt độ vào năm 1950, trong khi Slovenia hiện đang trải qua một đợt hạn hán cực kỳ nghiêm trọng, có thể trở thành đợt hạn hán tồi tệ nhất trong lịch sử.



Trong khi đó, sông băng Triglav cũng đang chịu áp lực nặng nề từ nhiệt độ cao. Viện Địa lý Anton Melik dự báo sông băng trên ngọn núi cao nhất Slovenia, Triglav, sẽ biến mất hoàn toàn vào đầu tháng 10.



Theo phóng viên TTXVN tại Rome, Italy đang chuẩn bị đối mặt với đợt nắng nóng thứ 6 và cũng là đợt nắng nóng cuối cùng trong mùa Hè 2026. Do sự quay trở lại của khối áp cao bán nhiệt đới, nền nhiệt trên toàn Italy dự báo sẽ tăng cao từ ngày 4-9/9, cao hơn từ 5-8 độ C so với trung bình nhiều năm.



Chuyên gia khí tượng của iLMeteo.it, ông Lorenzo Tedici cho biết tuy đây sẽ là đợt nắng nóng gay gắt so với thời điểm đầu tháng 9 thông thường, việc thời gian chiếu sáng trong ngày ngắn lại sẽ giúp giảm bớt nguy cơ nhiệt độ vượt ngưỡng cực đoan 40 độ C như giai đoạn cao điểm hồi tháng 7.



Đáng chú ý, cùng với nắng nóng ban ngày, hiện tượng "đêm nhiệt đới" với nhiệt độ ban đêm không giảm xuống dưới 20 độ C sẽ xuất hiện trên diện rộng. Tại một số vùng thuộc đảo Sardinia, Sicily và khu vực miền Nam, nhiệt độ ban đêm thậm chí duy trì trên mức 25 độ C, tạo ra hiện tượng "đêm siêu nhiệt đới."



Tuy nhiên, nhiều chuyên gia hiện bày tỏ quan ngại về hiện tượng năng lượng nhiệt tích tụ dưới lòng đại dương. Sự gia tăng nhiệt độ liên tục khiến Địa Trung Hải trở thành một "bể chứa năng lượng" khổng lồ.

Dự báo từ ngày 9-10/9, một đợt không khí lạnh từ Bắc Âu tràn xuống kết hợp với nhiễu động Đại Tây Dương sẽ chấm dứt đợt nắng nóng ở Italy. Sự va chạm giữa khối không khí lạnh cực đới và bề mặt biển bị đốt nóng được cảnh báo sẽ gây ra nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan, gây mưa lớn và giông bão diện rộng trên khắp bán đảo Italy trong giai đoạn chuyển mùa sang mùa Thu./.

Nắng nóng có thể khiến kinh tế Pháp mất 0,1 điểm tăng trưởng Nắng nóng cũng gây thiệt hại đáng kể cho ngành du lịch và văn hóa Pháp; nhiều bảo tàng, lâu đài và di tích phải đóng cửa sớm để bảo đảm an toàn cho du khách, nhân viên và các tác phẩm nghệ thuật.

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