Lũ quét tại Nepal và Trung Quốc: Cứu sống 2 công nhân sau 10 ngày mắc kẹt

Sáng 4/9, lực lượng cứu hộ ở Nepal đã giải cứu thành công 2 công nhân sống sót khỏi đường hầm thủy điện ở huyện Rasuwa, một trong những nơi thiệt hại nặng nề nhất trong vụ lũ quét xảy ra trước đó 10 ngày.

Quân đội Nepal cho biết cuộc giải cứu tiến hành tại đường hầm thủy điện Trishul 3A, thuộc lưu vực sông Trishuli.

Đoạn video do Bộ Năng lượng Nepal công bố cho thấy lực lượng cứu hộ reo hò khi một người đàn ông được kéo ra khỏi hố bùn. Người này sau đó đã có thể đứng dậy với sự giúp đỡ của lực lượng cứu hộ.

Hình ảnh thứ hai cho thấy một người công nhân phủ đầy bùn và được lực lượng cứu hộ khiêng khỏi hiện trường.

Theo các nguồn tin, từ sáng 4/9, các đội tại dự án thủy điện Trishuli 3A đã nghe thấy phản hồi yếu ớt từ bên trong đường hầm. Sau đó, các đội đã đào xuyên qua các mảnh vụn chặn đường hầm từ 50 đến 60 mét và giải cứu được hai nạn nhân sau khoảng 1 giờ.

Bộ trưởng Nội vụ Nepal Sudan Gurung cho hay những người mới được giải cứu là Sanjay Shah, 30 tuổi, quản đốc cơ khí và Kabir Maharjan, 45 tuổi, giám sát cơ khí.

Trước đó, tại đường hầm dự án Trishuli-3A, các công nhân đã bắt đầu công việc mở cửa hầm bằng phương pháp thủ công từ phía thượng nguồn.

Trong khi đó, một con đường tiếp cận khu vực đang được xây dựng trong tuần qua để đến khu vực cứu hộ, nhưng sẽ cần thêm công tác nổ mìn phá đá và dọn dẹp đất đá trước khi máy móc hạng nặng có thể tiếp cận khu vực này.

Hai người trên nằm trong số hàng trăm công nhân thủy điện mất tích kể từ khi dòng nước cùng bùn và mảnh vụn quét qua khu vực hôm 26/8. Chính phủ ban đầu cho biết có thông tin hơn 100 công nhân có thể còn sống bên trong nhiều đường hầm thủy điện khổng lồ của nước này.

Ngoài lực lượng Nepal, các đội cứu hộ chuyên nghiệp từ Australia, Ấn Độ, Trung Quốc cùng Mỹ cũng đang tham gia nỗ lực giải cứu này.

Theo thống kê tính đến sáng 4/9 theo giờ Việt Nam, ít nhất 1.259 người đã thiệt mạng và hơn 5.000 người vẫn đang mất tích ở phía Nepal.

Trong khi đó, Trung Quốc thông báo có 21 người thiệt mạng và 541 người mất tích ở khu vực biên giới thuộc Tây Tạng./.

Lũ quét tại Nepal-Trung Quốc: Nepal tuyên bố quốc tang tưởng niệm các nạn nhân Theo thống kê tính đến sáng 4/9 theo giờ Việt Nam, ít nhất 1.259 người đã thiệt mạng và hơn 5.000 người vẫn đang mất tích ở phía Nepal. Trong khi đó, Trung Quốc thông báo có 21 người thiệt mạng.