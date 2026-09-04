Dịch virus Tây sông Nile diễn biến phức tạp ở Địa Trung Hải

Đợt bùng phát dịch virus Tây sông Nile năm nay đang đè nặng lên hệ thống y tế Hy Lạp với 290 ca nhiễm nội địa và 24 trường hợp tử vong, với độ tuổi trung bình là 83.

Phóng viên TTXVN tại Nam Âu dẫn báo cáo mới nhất từ Tổ chức y tế công quốc gia Hy Lạp (EODY), chỉ riêng trong tuần qua nước này đã ghi nhận thêm 58 ca nhiễm mới.

Tình hình đặc biệt nghiêm trọng khi có tới 199 bệnh nhân xuất hiện những biến chứng nguy hiểm ở hệ thần kinh trung ương, như viêm não, viêm màng não hoặc liệt mềm cấp tính.

Vùng Attica hiện là tâm dịch lớn nhất ở Hy Lạp, với hơn một nửa số ca mắc trên toàn quốc (166 ca). Tiếp đến là các khu vực Thessalia và Trung Macedonia với 52 trường hợp.

Áp lực lên các cơ sở y tế là rất lớn khi có 63 bệnh nhân phải nhập viện, trong đó 32 ca đang nằm tại khoa chăm sóc đặc biệt (ICU).

EODY dự báo số ca mắc sẽ tiếp tục tăng và khuyến cáo người dân cả nước chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống muỗi đốt.

Trong khi đó, Cộng hòa Cyprus cũng ghi nhận 4 ca nhiễm virus Tây sông Nile và 2 trường hợp nghi ngờ đang được điều tra. Cơ quan y tế CH Cyprus kêu gọi người dân cần giữ bình tĩnh, khẳng định dịch vẫn đang trong tầm kiểm soát.

Hiện chính quyền Cộng hòa Cyprus đang tích cực triển khai các biện pháp khoanh vùng, phun hóa chất quanh khu vực sinh sống của bệnh nhân và truy vết.

Người dân được khuyến cáo triệt phá các ổ bọ cánh cứng kẹp kìm bằng cách loại bỏ nước đọng trong chậu cây, máng xối, đồng thời áp dụng các biện pháp tự bảo vệ như lắp lưới chống muỗi và sử dụng quạt gió trong nhà./.

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