Cháy nhà hàng tại miền Nam Trung Quốc, ít nhất 6 người thiệt mạng

Ngày 3/9, chính quyền địa phương Trung Quốc cho biết ít nhất 6 người đã thiệt mạng và 3 người bị thương trong một vụ cháy tại nhà hàng đang trong quá trình cải tạo tại thủ phủ Hải Khẩu của tỉnh Hải Nam, miền Nam Trung Quốc.



Theo Sở Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thành phố Hải Khẩu, cơ quan chức năng đã nhận được tin báo khẩn cấp lúc 14h45, theo giờ địa phương, và điều động các đội cứu hỏa đến hiện trường.

Đám cháy được dập tắt lúc 15h10 và công tác tìm kiếm cứu nạn đã hoàn tất sau 3 đợt triển khai.



Những người bị thương hiện trong tình trạng sức khỏe ổn định. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra, làm rõ./.

Cháy lớn ở trung tâm mua sắm tại Iran, khiến 8 người thiệt mạng Hình ảnh từ hiện trường vụ cháy khiến 8 người chết và hàng chục người bị thương, cho thấy khói đen dày đặc bao trùm tòa nhà nhiều tầng, trong khi lực lượng cứu hỏa khẩn trương khống chế ngọn lửa.