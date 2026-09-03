Tokyo dỡ bỏ lệnh cấm săn gấu sau 20 năm

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, sau 20 năm duy trì lệnh cấm săn gấu đen châu Á, chính quyền thủ đô Tokyo (Nhật Bản) dự kiến dỡ bỏ lệnh này từ tháng 4/2027, trong bối cảnh gấu ngày càng xuất hiện nhiều và tiến gần các khu dân cư.



Theo kế hoạch quản lý gấu trong 5 năm được một hội đồng chuyên gia thông qua ngày 1/9, Tokyo dự kiến cho phép săn bắt khoảng 34 con gấu/năm nhằm ngăn quần thể loài này tiếp tục gia tăng.



Việc săn bắt sẽ do những thợ săn có giấy phép và kinh nghiệm thực hiện tại các khu vực phía Tây Tokyo gồm Hachioji, Machida, Ome, Akiruno, Okutama, Hinode và Hinohara. Phạm vi này cũng có thể bao gồm những khu vực ven sông mà gấu thường đi qua trước khi tiến vào các khu vực đô thị.



Tokyo đã cấm săn gấu từ năm 2008, khi loài này được coi là có nguy cơ suy giảm và cần được bảo vệ. Tuy nhiên, số lần phát hiện gấu đã tăng mạnh trong những năm gần đây, từ 70 trường hợp năm 2021 lên 213 trường hợp năm 2025, trong khi phạm vi xuất hiện cũng ngày càng mở rộng.



Đáng chú ý, tỷ lệ phát hiện gấu trong phạm vi 200 m tính từ khu dân cư và khu vực canh tác đã tăng từ dưới 10% lên hơn 40%. Chính quyền Tokyo hiện ước tính có khoảng 120-378 con gấu, với mật độ trung bình khoảng 0,47 con trên mỗi km2 rừng.



Mặc dù vậy, số vụ gấu tấn công người tại Tokyo hiện vẫn tương đối thấp, dao động từ 0-2 vụ mỗi năm và chưa ghi nhận trường hợp tử vong. Tình hình tại một số khu vực khác của Nhật Bản nghiêm trọng hơn.

Riêng vùng Tohoku đã ghi nhận 6 trường hợp tử vong do gấu tấn công kể từ tháng 4 năm nay, trong khi năm tài khóa 2025 có 13 người thiệt mạng trên toàn quốc, mức cao kỷ lục.



Các chuyên gia cho rằng nhiều yếu tố đồng thời khiến gấu xuất hiện gần khu dân cư thường xuyên hơn. Trong đó, lượng quả sồi và các loại hạt trong rừng suy giảm khiến gấu thiếu thức ăn và phải rời vùng núi để tìm kiếm nguồn thức ăn gần nơi con người sinh sống; một số chuyên gia cho rằng hiện tượng này có liên quan đến biến đổi khí hậu.



Bên cạnh đó, những thay đổi trong tập tính ngủ đông, sự thu hẹp của các vùng đệm giữa rừng và khu dân cư do dân số nông thôn giảm, cùng với việc số lượng thợ săn có giấy phép ngày càng giảm và lực lượng này ngày càng già hóa, cũng được xem là những nguyên nhân làm gia tăng các vụ tiếp xúc giữa người và gấu./.

Nhật Bản: Bị gấu tấn công khi vào rừng hái nấm, một phụ nữ tử vong Nhật Bản tìm thấy thi thể của một phụ nữ 79 tuổi ở khu vực rừng núi của tỉnh Akita, Đông Bắc nước này, với các vết thương nghiêm trọng trên mặt nghi do bị gấu tấn công.

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