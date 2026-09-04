Lũ quét tại Nepal và Trung Quốc: Tương lai bất định cho những người sống sót

Sống sót sau thảm họa kinh hoàng, nhiều người dân Nepal tiếp tục đối mặt với nỗi đau và tương lai bất định.

Tại huyện Rasuwa của Nepal, nơi bị tàn phá nặng nề bởi lũ lụt, lặng người nhìn xuống cảnh hoang tàn ở khu dân cư bên dưới, chị Yangee Tamang chia sẻ: "Tôi không biết chúng tôi sẽ làm gì tiếp theo. Chẳng còn lại gì ở đây để chúng tôi có thể tiếp tục sinh sống."

Ngôi nhà của chị Tamang nằm trên sườn đồi ở Syabrubesi, thuộc huyện Rasuwa, nên may mắn thoát khỏi sự tàn phá. Chồng chị Tamang cũng may mắn an toàn trong trận lũ quét, dù nơi làm việc của anh - Dự án Thủy điện Chilime gần đó - đã bị trận lũ phá hủy hoàn toàn.

Trong số những người sống sót, đôi vợ chồng này đã là những người may mắn; tuy nhiên, cộng đồng, nơi làm việc, các nguồn sống của họ đều đã trôi theo cơn lũ.

Nhìn từ trực thăng bay dọc theo thung lũng bị tàn phá, mặt đất bên dưới trông giống như một bức tranh ghép hình bị thiếu mất nhiều mảnh. Những khu dân cư rộng lớn đã hoàn toàn biến mất. Những ngôi làng đẹp như tranh vẽ với ruộng lúa xanh và nhà cửa giờ nằm lạc lõng bên những mảng đất khổng lồ bị nước lũ lật tung.

Thiệt hại sau lũ quét tại Nuwakot, Nepal. (Ảnh: ANI/TTXVN phát)

Ông Risang Tamang, một cư dân khác, chia sẻ rằng tương lai đối với những người còn ở lại thật ảm đạm. "Mọi chuyện thật khó khăn - đường sá hư hại nặng nề, vô số cây cầu đã bị lũ cuốn trôi. Giờ đây, dù có tiền trong tay thì cũng chẳng còn nơi nào để mua sắm bất cứ thứ gì... Mọi hy vọng về việc có thể tiếp tục sinh sống tại đây đã tan thành mây khói."

Tại những hẻm núi hẹp nằm giữa các ngọn đồi xanh tươi, đất đai lộ ra trơ trọi sau khi lũ cuốn phăng cây cối và thảm cỏ. Những con đường từng kết nối các cộng đồng vùng sâu vùng xa đã bị lũ cuốn trôi, trong khi nhiều cây cầu bị phá hủy hoặc biến mất hoàn toàn.

Các phương tiện giao thông vẫn đang mắc kẹt trên những đoạn đường bị sạt lở dọc sườn đồi. Dọc theo tuyến đường, nhiều ngôi nhà còn sót lại đang bị vùi lấp dưới những lớp bùn dày. Một số ngôi nhà vẫn đứng vững nhưng lại trống rỗng, không còn bóng người.

Tại một số khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, người dân phải tìm cách di chuyển khác khi dòng lũ khiến các cộng đồng bị chia cắt khỏi những tuyến đường đi lại thường ngày.

Khu vực bị tàn phá sau lũ quét tại Nuwakot, Nepal. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Tại thị trấn Bidur nằm dọc theo sông Trishuli, người dân đã sử dụng hệ thống cáp treo tạm thời để di chuyển qua lại giữa hai bờ sông với sự hỗ trợ của quân đội.

Trước đó, Nepal ước tính cần 4-5 tỷ USD (tương đương gần 10% quy mô nền kinh tế quốc gia này) để tái thiết sau trận lũ quét.

Theo các chuyên gia, nhu cầu tái thiết sẽ tạo gánh nặng lớn đối với ngân sách Nepal, vốn có nguồn lực hạn chế và phụ thuộc đáng kể vào du lịch, kiều hối cũng như viện trợ quốc tế; đồng thời làm gia tăng nhu cầu vay nợ, viện trợ và điều phối quốc tế.

Các chuyên gia dự báo tác động kinh tế có thể lan rộng từ chi phí xây dựng lại hạ tầng, tổn thất đối với du lịch hành hương, gián đoạn thương mại biên giới đến giảm thu nhập của các cộng đồng phụ thuộc vào vận tải, dịch vụ và nông nghiệp miền núi./.

Lũ quét tại Nepal và Trung Quốc: Thách thức trong cứu trợ người sống sót Phát biểu với báo giới tại Kathmandu, Điều phối viên thường trú của Liên hợp quốc, bà Lila Pieters Yahia cho biết quy mô của sự tàn phá rất khủng khiếp, khiến việc tiếp cận vô cùng khó khăn.