Ba Lan áp dụng các biện pháp hạn chế bay ở biên giới phía Đông

Ba Lan đã áp dụng các biện pháp hạn chế đối với hoạt động bay tầm thấp tại khu vực phía Đông nước này, nhằm tăng cường bảo đảm an ninh không phận trong bối cảnh xung đột tại Ukraine.

Theo hãng tin RIA Novosti, Bộ Tư lệnh tác chiến thuộc Các lực lượng vũ trang Ba Lan ngày 3/9 thông báo thiết lập một “vùng hạn chế tạm thời” tại khu vực phía Đông nước này, áp dụng với không phận từ mặt đất lên độ cao khoảng 3km.

Lệnh hạn chế có hiệu lực từ ngày 10/9-9/12 và không ảnh hưởng đến các máy bay chở khách hoạt động ở độ cao lớn hơn.

Thông báo nêu rõ biện pháp này “nhằm đảm bảo an toàn cho không phận Ba Lan trong bối cảnh cuộc xung đột đang diễn ra tại Ukraine."

Bộ Tư lệnh Tác chiến Ba Lan nhấn mạnh mục tiêu của các biện pháp này là tạo đủ không gian hoạt động cho toàn bộ hệ thống phòng không, giúp lực lượng chức năng có khả năng cơ động và phản ứng hiệu quả trước các mối đe dọa tiềm tàng, đồng thời hạn chế tối đa ảnh hưởng đến hàng không dân dụng và những người sử dụng không phận khác.

Đài TVP World của Ba Lan đưa tin, vùng hạn chế mới sẽ thay thế các biện pháp kiểm soát trước đó. Các chuyến bay dự kiến cũng bị cấm hoạt động vào ban đêm. Theo quy định của Ba Lan, các hạn chế tạm thời có thể được duy trì trong tối đa 3 tháng.

Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Wladyslaw Kosiniak-Kamysz thông báo mở rộng các biện pháp bảo vệ không phận.

Trên mạng xã hội X, Bộ trưởng Kosiniak-Kamysz nêu rõ: "Chúng tôi đang tăng cường hoạt động của lực lượng không quân, trong đó có các máy bay F-16 và trực thăng."

Ông cho biết Ba Lan đang liên tục giám sát tình hình tại biên giới phía Đông, đồng thời tăng cường các hệ thống phản ứng nhanh trước các mối đe dọa trên toàn lãnh thổ./.

Ba Lan đàm phán với Mỹ về việc xây dựng nhiều căn cứ quân sự Thứ trưởng Quốc phòng Ba Lan ngày 27/8 cho biết Warsaw đang tiến hành “các cuộc đàm phán chuyên sâu” với Washington về việc thiết lập “một số địa điểm thường trực để triển khai binh sỹ Mỹ.”