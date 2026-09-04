Liên hợp quốc kêu gọi đẩy mạnh triển khai Sáng kiến UN80

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres ngày 3/9 kêu gọi các nước thành viên tiếp tục thúc đẩy cải cách tổ chức đa phương lớn nhất thế giới trong khuôn khổ “Sáng kiến UN80” tại kỳ họp lần thứ 81 của Đại hội đồng, dự kiến khai mạc vào ngày 8/9.

Phát biểu tại phiên họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc về Sáng kiến UN80, ông Guterres nhấn mạnh: “Khi chúng ta bước vào khóa họp thứ 81, tôi kêu gọi các nước thành viên không chỉ duy trì đà triển khai UN80 mà còn đẩy mạnh hơn nữa.”

Tổng Thư ký Guterres đã khởi xướng Sáng kiến UN80 vào tháng 3/2025, nhân dịp Liên hợp quốc kỷ niệm 80 năm thành lập, nhằm thúc đẩy cải cách trên toàn hệ thống Liên hợp quốc, theo hướng tinh gọn bộ máy và nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức này.

Ông Guterres cho rằng 80 năm trước, các thế hệ đi trước đã thành lập Liên hợp quốc với nhận thức rằng một thế giới đầy khó khăn cần những thể chế đủ khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại. Theo ông, trách nhiệm đó hiện thuộc về thế hệ ngày nay. Mục tiêu là xây dựng một Liên hợp quốc mạnh hơn, hoạt động thống nhất và hiệu quả hơn, sử dụng nguồn lực có kỷ luật hơn và có năng lực thực hiện tốt hơn những cam kết đã đưa ra.

Theo ông Guterres, giai đoạn đầu tiên của UN80 tập trung xác định các khả năng cải cách; giai đoạn thứ hai tập trung thử nghiệm các phương án, xây dựng cơ sở bằng chứng và xác định lộ trình.

Hiện sáng kiến đã bước vào giai đoạn thứ ba, tập trung vào việc ra quyết định và triển khai thực hiện.

Theo người đứng đầu Liên hợp quốc, định hướng triển khai cải cách ngày càng rõ ràng trên cả 3 lĩnh vực trọng tâm của UN80, gồm nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Thư ký Liên hợp quốc, rà soát việc thực hiện các nghị quyết và nhiệm vụ được giao, cùng với điều chỉnh cơ cấu và chương trình hoạt động.

Tổng Thư ký Guterres nhấn mạnh trách nhiệm sẽ quyết định thành công của Sáng kiến UN80. Theo ông, thước đo thực sự của sáng kiến là trong những năm tới, Liên hợp quốc có hoạt động khác đi nhờ những quyết định mà các nước thành viên đưa ra hiện nay hay không.

Quan trọng hơn, người dân trên toàn thế giới có được chứng kiến một Liên hợp quốc phản ứng nhanh hơn, hoạt động hiệu quả hơn, phối hợp thống nhất hơn và thực hiện nhiệm vụ tốt hơn hay không./.

Liên hợp quốc thông qua nghị quyết đặt nền móng cho cải cách toàn diện Nghị quyết mới được thông qua đánh dấu lần đầu tiên LHQ đưa ra cách tiếp cận có cấu trúc rõ ràng và tập trung hơn xuyên suốt quá trình khởi xướng, xây dựng, triển khai và đánh giá các nhiệm vụ.