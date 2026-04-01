Liên hợp quốc thông qua nghị quyết đặt nền móng cho cải cách toàn diện

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Đại hội đồng Liên hợp quốc vừa thông qua một nghị quyết mang tính bước ngoặt nhằm củng cố toàn diện quy trình xây dựng, thực thi và đánh giá các nhiệm vụ của tổ chức đa phương lớn nhất toàn cầu.

Sự kiện diễn ra ngày 31/3 tại New York đánh dấu một cột mốc quan trọng trong khuôn khổ triển khai "Sáng kiến UN80" - một nỗ lực cải cách toàn diện giúp Liên hợp quốc hoạt động hiệu quả và gắn kết hơn trong bối cảnh thế giới đang không ngừng biến đổi.

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã hoan nghênh quyết định này, đánh giá đây là "nghị quyết mang tính lịch sử và là một bước tiến lớn," thể hiện cam kết chung của các thành viên nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động của hệ thống và hiện thực hóa các tham vọng của Sáng kiến UN80 thành những hành động cụ thể.

Kể từ năm 1946 đến nay, hơn 40.000 nghị quyết, quyết định và tuyên bố chủ tịch đã được thông qua tại các cơ quan chủ chốt của Liên hợp quốc liên quan tới nhiều lĩnh vực quan trọng như duy trì hòa bình và an ninh, cung cấp viện trợ nhân đạo, thúc đẩy phát triển và bảo vệ quyền con người.

Tuy nhiên, số lượng nhiệm vụ ngày càng đồ sộ của Liên hợp quốc đã tạo ra nhiều thách thức, gây trùng lặp và chồng chéo trong công việc, làm gia tăng mạnh số lượng báo cáo và cuộc họp, đồng thời hạn chế khả năng giám sát, đánh giá hiệu quả. Điều này tạo thêm gánh nặng cho cả các nước thành viên lẫn hệ thống Liên hợp quốc.

Trong bối cảnh đó, Nghị quyết mới được thông qua đánh dấu lần đầu tiên Liên hợp quốc đưa ra cách tiếp cận có cấu trúc rõ ràng và tập trung hơn xuyên suốt quá trình khởi xướng, xây dựng, triển khai và đánh giá các nhiệm vụ.

Tính minh bạch cũng được nâng cao thông qua việc cải thiện các công cụ kỹ thuật số, cung cấp cho các thành viên thông tin tổng hợp và dễ đối chiếu hơn liên quan tới các nhiệm vụ, nguồn lực và kết quả đạt được.

Về tổng thể, nghị quyết được kỳ vọng giúp các nước thành viên hợp quốc thuận tiện hơn trong việc định hướng và xử lý các nhiệm vụ trong bối cảnh quốc tế ngày càng trở nên phức tạp, cũng như giúp Liên hợp quốc giảm thiểu tình trạng trùng lặp, phân tán và hoạt động thiếu hiệu quả./.

