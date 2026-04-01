Tổng thống Mỹ tuyên bố có thể kết thúc chiến dịch Iran trong 2-3 tuần tới

Ngày 1/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhận định xung đột với Iran có thể kết thúc trong vòng 2-3 tuần tới và việc đảm bảo an ninh cho tuyến đường vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz sẽ do các quốc gia khác đảm nhiệm. Tuyên bố trên được ông chủ Nhà Trắng đưa ra trong bối cảnh ngày càng nhiều lo ngại tác động của cuộc chiến này đối với giá dầu và lạm phát.



Trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng, khi trả lời câu hỏi của phóng viên về kế hoạch hạ giá xăng vẫn đang ở mức cao do chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel vào Iran đã bước sang tháng thứ 2, Tổng thống Trump nêu rõ: "Tất cả những gì tôi cần làm là rút khỏi Iran và chúng tôi sẽ làm điều đó rất sớm." Ông chủ Nhà Trắng nhận định việc rút quân sẽ diễn ra trong vòng 2-3 tuần tới và giá xăng sẽ giảm mạnh.



Khi được hỏi liệu Iran có cần đạt được một thỏa thuận để Mỹ chấm dứt chiến dịch quân sự hay không, Tổng thống Trump khẳng định “họ không cần phải đạt thỏa thuận với tôi.”

Ông nêu rõ Mỹ sẽ rút lực lượng khi đánh giá rằng Iran không còn khả năng phát triển vũ khí hạt nhân, bất kể có đạt được thỏa thuận hay không. Tuy nhiên, ông cũng đề cập khả năng hai bên có thể đạt được một thỏa thuận hòa bình trong thời gian tới, đồng thời cho rằng tiến trình này có thể diễn ra trong ngắn hạn.



Tổng thống Mỹ mô tả chiến dịch quân sự của Mỹ là "một sự chuyển hướng nhỏ" nhằm giải quyết tham vọng hạt nhân của Iran, đồng thời lưu ý rằng bộ máy lãnh đạo mới hiện tại của Iran "khác biệt" và "hợp lý hơn nhiều."

Trước đó, tờ The Wall Street Journal đưa tin Tổng thống Trump đã nói với các cố vấn rằng ông sẵn sàng kết thúc xung đột với Iran ngay cả khi eo biển Hormuz - tuyến đường vận chuyển dầu quan trọng, phần lớn vẫn bị phong tỏa.



Cũng tại cuộc họp báo, ông Trump cho biết Mỹ sẽ không can thiệp vào các diễn biến liên quan đến eo biển Hormuz. Theo ông, các quốc gia có nhu cầu vận chuyển dầu hoặc khí đốt qua tuyến đường này cần tự bảo đảm an ninh cho hoạt động của mình, đồng thời nhận định khu vực này vẫn có thể duy trì mức độ an toàn, dù Mỹ không tham gia.

Cùng ngày, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố nước này có "đủ quyết tâm" để chấm dứt cuộc xung đột hiện nay với Israel và Mỹ, song cũng đang tìm kiếm các biện pháp đảm bảo rằng xung đột sẽ không tái diễn.



Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Văn phòng Tổng thống Iran cho biết tại cuộc điện đàm với Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa, ông Pezeshkian khẳng định quyết tâm chấm dứt cuộc xung đột hiện nay với điều kiện các yêu cầu thiết yếu được đáp ứng - đặc biệt là các biện pháp đảm bảo cần thiết “để ngăn chặn hành động xâm lược tái diễn."



Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo Iran cảnh báo mọi hình thức can thiệp từ bên ngoài vào cuộc xung đột hiện nay đều sẽ dẫn đến những hậu quả nguy hiểm, đồng thời kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) điều chỉnh lập trường theo hướng phù hợp với luật pháp quốc tế.

Ông Pezeshkian cũng nhấn mạnh Iran có quyền tự vệ song không có ý định tấn công các nước láng giềng, đồng thời khẳng định việc Mỹ và Israel chấm dứt các cuộc tấn công là điều kiện để hạ nhiệt căng thẳng Trung Đông.



Về phần mình, ông Costa cho biết các nước EU không ủng hộ chiến dịch quân sự nhằm vào Iran đồng thời bày tỏ quan ngại về tác động chính trị và kinh tế của cuộc xung đột Trung Đông hiện nay. Ông cũng kêu gọi các bên giải quyết bất đồng thông qua đàm phán và các biện pháp hòa bình./.

