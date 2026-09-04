Chính trị

Tổng thống Myanmar và Phu nhân đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

Trưa 4/9, Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing và Phu nhân đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 4-6/9, theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân.

Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải đón Tổng thống nước Cộng hòa Liên bang Myanmar Min Aung Hlaing và Phu nhân tại sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải đón Tổng thống nước Cộng hòa Liên bang Myanmar Min Aung Hlaing và Phu nhân tại sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
ttxvn-tong-thong-myanmar-va-phu-nhan-den-ha-noi2.jpg
Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải đón Tổng thống nước Cộng hòa Liên bang Myanmar Min Aung Hlaing và Phu nhân tại sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội. (Ảnh: Phạm Kiên.TTXVN)
ttxvn-tong-thong-myanmar-va-phu-nhan-den-ha-noi-1.jpg
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Hoàng Long đón Tổng thống nước Cộng hòa Liên bang Myanmar Min Aung Hlaing và Phu nhân tại sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
ttxvn-tong-thong-myanmar-va-phu-nhan-den-ha-noi-2.jpg
Tổng thống nước Cộng hòa Liên bang Myanmar Min Aung Hlaing và Phu nhân Kyu Kyu Hla đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 4-6/9. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
ttxvn-tong-thong-myanmar-va-phu-nhan-den-ha-noi.jpg
Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải đón Tổng thống nước Cộng hòa Liên bang Myanmar Min Aung Hlaing và Phu nhân tại sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

(TTXVN/Vietnam+)
#Tổng thống Myanmar #Min Aung Hlaing #sân bay quốc tế Nội Bài #thăm chính thức Việt Nam TP. Hà Nội Myanmar
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục