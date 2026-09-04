Tổng thống Myanmar và Phu nhân đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn cho biết việc xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán nhằm cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh.