Tổng thống Myanmar và Phu nhân đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

Quan hệ Đối tác Hợp tác Toàn diện Việt Nam-Myanmar
Tổng thống nước Cộng hòa Liên bang Myanmar Min Aung Hlaing và Phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 4-6/9/2026, trong bối cảnh quan hệ hai nước Việt Nam-Myanmar đang phát triển tốt đẹp.
Trưa 4/9, Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing và Phu nhân đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 4-6/9, theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân.
Các đội K tiếp tục nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tại Campuchia, thể hiện lòng biết ơn, trách nhiệm và truyền thống uống nước nhớ nguồn.
Chuyên gia Anh phân tích các yếu tố then chốt giúp chính sách Việt Nam thực thi hiệu quả, thúc đẩy phát triển bền vững và hợp tác quốc tế mạnh mẽ.
Việc thành lập các Đảng bộ là bước cụ thể hóa chủ trương của Trung ương về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; bảo đảm đồng bộ mô hình tổ chức đảng giữa TW và địa phương.
Tối 2/9, tại thủ đô Minsk, Đại sứ quán Việt Nam tại Belarus đã long trọng tổ chức chiêu đãi đối ngoại kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Bắc Ninh đã hoàn thành mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc trung ương sớm hơn kế hoạch, thúc đẩy phát triển kinh tế và hạ tầng toàn diện.
Lãnh đạo nhiều nước Ấn Độ, Hàn Quốc, Indonesia, Singapore, Thái Lan,Malaysia, New Zealand, Australia, Canada, Brunei Darussalam, Myanmar cùng Liên hợp quốc đã có điện và thư chúc mừng.
Thanh Hóa bắt đầu chiến dịch quy tập hài cốt liệt sĩ tại Lào và trong nước, nỗ lực tìm kiếm, xác định danh tính hơn 130 liệt sỹ trong mùa khô 2026-2027.
Ban Bí thư điều động, bổ nhiệm đồng chí Đinh Thị Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương giữ chức Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.
Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương thường xuyên rà soát, cập nhật kịch bản tăng trưởng theo từng tháng, từng quý; chủ động nhận diện những điểm nghẽn.
Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Cho Jeong Sik, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức Hàn Quốc từ ngày 6-9/9.
Quốc hội xem xét, thông qua 15 luật, 6 nghị quyết quy phạm pháp luật; xem xét, quyết định công tác nhân sự, 7 nhóm vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền và cho ý kiến đối với 7 dự án luật, bộ luật khác.
Bộ trưởng Lê Hoài Trung chúc mừng Đại sứ Olivier Brochet đã hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ công tác; đánh giá cao những nỗ lực và đóng góp tích cực của Đại sứ trong việc thúc đẩy hợp tác Việt Nam-Pháp.
Các đại biểu cơ bản tán thành việc xem xét, thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kế toán và Luật Kiểm toán độc lập tại Kỳ họp thứ hai theo trình tự, thủ tục rút gọn.
Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Cho Jeong Sik, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức Hàn Quốc từ ngày 6-9/9.
Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tích cực, toàn diện của quan hệ Việt-Pháp thời gian qua, trong đó có đóng góp của kênh hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Pháp.
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đề nghị Nhật Bản tăng cường hỗ trợ Việt Nam trong chuyển giao công nghệ, nghiên cứu chung, đào tạo nhân lực và phát triển các lĩnh vực công nghệ chiến lược.
Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức Hàn Quốc và Mông Cổ từ ngày 6 đến ngày 11/9/2026.
Phó Chủ tịch Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Phi Long đề nghị các đồng chí mới được bổ nhiệm tiếp tục học tập, nghiên cứu, phát huy trí tuệ, xây dựng tập thể đoàn kết, vững mạnh.
Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn cho biết việc xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán nhằm cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh.
Phiên họp tháng 9 được tổ chức thành 2 đợt, là phiên họp cao điểm về lập pháp, đồng thời là bước chuẩn bị trực tiếp, rất quan trọng cho Kỳ họp thứ 2 của Quốc hội khóa XVI.
Nhân kỷ niệm 81 năm Quốc khánh Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Israel tổ chức lễ kỷ niệm trọng thể, qua đó góp phần tăng cường tình hữu nghị, sự hiểu biết và mở rộng hợp tác giữa hai nước.
Đại sứ Kingphokeo Phommahaxay đã trao tặng Đại sứ quán Việt Nam lẵng hoa tươi thắm, thể hiện tình cảm hữu nghị sâu sắc và sự trân trọng đối với những thành tựu mà Việt Nam đạt được trong 81 năm qua.
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Venezuela Andrea Corao khẳng định Chính phủ Venezuela và Đảng PSUV hết sức coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác toàn diện Venezuela-Việt Nam.
Nhân kỷ niệm 81 năm Quốc khánh Việt Nam, lãnh đạo Cuba gửi lời chúc mừng, khẳng định quan hệ đặc biệt giữa hai nước là biểu tượng của tình hữu nghị, đoàn kết và hợp tác giữa các nước xã hội chủ nghĩa.
Thủ tướng yêu cầu tập trung xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới trong từng lĩnh vực cụ thể, đặc biệt là thực hiện mục tiêu tăng trưởng 10%, điều hành chính sách tài khóa, tiền tệ.
Chiều 3/9/2026, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc Phiên họp thứ 6, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.
Chiều 3/9/2026, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2026.
Hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng đã hiện diện trang trọng tại những không gian biểu tượng ở Australia và Canada, trở thành điểm nhấn giàu ý nghĩa, thể hiện sự gắn kết giữa Việt Nam với bạn bè quốc tế.
TTXVN xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số Nghị quyết, Chỉ thị.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị thống nhất nhận thức, nắm vững điểm mới và mối quan hệ hữu cơ giữa 6 văn kiện; quán triệt đúng từng văn kiện, tổ chức thực hiện đồng bộ, tạo sức mạnh tổng hợp.