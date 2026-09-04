Nga và Trung Quốc khởi động tuyến đường cung cấp khí tự nhiên ở Viễn Đông

Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak thông báo Nga và Trung Quốc đang chuẩn bị khởi động tuyến đường cung cấp khí tự nhiên ở Viễn Đông và tiếp tục đối thoại về các dự án khác.

Phát biểu tại cuộc họp của ủy ban liên chính phủ Nga-Trung, bên lề Diễn đàn Kinh tế phương Đông (EEF) ở Vladivostok (Nga), ông Novak cho biết: "Chúng tôi đang chuẩn bị khởi động tuyến đường vận chuyển khí đốt qua Viễn Đông và tiếp tục đối thoại về các tuyến đường đầy triển vọng khác cho việc cung cấp khí đốt của Nga cho Trung Quốc, bao gồm cả dự án Điện Baikal."

Dự án "Sức mạnh của hồ Baikal" (Sức mạnh của Siberia 2) là dự án xây dựng đường ống dẫn khí xuất khẩu từ các mỏ khí đốt ở Tây Siberia, xuyên qua Mông Cổ đến Trung Quốc. Hợp đồng dự kiến kéo dài 30 năm. Một bản ghi nhớ ràng buộc về mặt pháp lý về việc xây dựng đường ống dẫn khí có công suất 50 tỷ m3 mỗi năm đã được ký kết vào tháng 9/2025.

Trả lời phỏng vấn của hãng tin Vesti, ông Novak cho biết nguồn cung cấp khí đốt qua đường ống từ Nga sang Trung Quốc vào năm 2026 sẽ đạt tổng cộng 50 tỷ m3, trong đó có 10 tỷ m3 thông qua đường ống "Power of Siberia 1" và 10 tỷ m3 thông qua Kazakhstan.

Ông Novak cho biết thêm rằng một dự án chung giữa hai nước nhằm khai thác và hóa lỏng khí tự nhiên ở khu vực Bắc Cực cũng đang được phát triển.

Bên cạnh đó, hai nước sẵn sàng thảo luận về các dự án năng lượng hạt nhân hòa bình mới, bao gồm cả đào tạo chuyên gia và nghiên cứu về các công nghệ hạt nhân tiên tiến.

Phó Thủ tướng Nga nhấn mạnh rằng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình có tầm quan trọng chiến lược đối với sự hợp tác giữa hai nước. Đặc biệt, Nga được cho là cung cấp thiết bị cho một số nhà máy điện hạt nhân của Trung Quốc./.

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