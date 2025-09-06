Diễn đàn Kinh tế Phương Đông lần thứ 10 phá kỷ lục về thoả thuận ký kết

353 thỏa thuận trị giá tổng cộng 6.510 tỷ ruble (trên 80 tỷ USD) đã được ký kết tại Diễn đàn Kinh tế Phương Đông lần thứ 10 (EEF) năm 2025 tại Vladivostok, Liên bang Nga, lập kỷ lục mới cả về số lượng và giá trị.



Anton Kobyakov, Cố vấn của Tổng thống Nga kiêm Thư ký điều hành Ban Tổ chức EEF, cho biết, hơn 8.000 người đại diện cho 75 quốc gia và vùng lãnh thổ đã tham gia sự kiện này. Đông nhất là các đoàn Trung Quốc, Mông Cổ, Ấn Độ, Nhật Bản và Lào.



Trước đó, Phó Thủ tướng Liên bang Nga - Đặc phái viên Toàn quyền của Tổng thống tại Vùng Liên bang Viễn Đông, ông Yuri Trutnev, đã gọi EEF-2025 là “bước ngoặt” đối với Nga khi tổng kết kết quả của Diễn đàn Kinh tế Viễn Đông lần thứ 10 tại Vladivostok.



Tại Diễn đàn kỷ niệm năm chẵn này, với trọng tâm chính là giải quyết vấn đề năng lượng cho toàn vùng, thỏa thuận đáng kể nhất được ký kết là thoả thuận trị giá 1.100 tỷ ruble giữa tập đoàn năng lượng và luyện kim En+ của Nga, Cộng hòa Buryatia, và Tổng công ty Phát triển Viễn Đông và Bắc Cực (FEDC) về hợp tác trong khuôn khổ phát triển tiền dự án xây dựng tổ hợp thủy điện Moksky.



Chủ đề chính của EEF-2025 là "Viễn Đông - Hợp tác vì hòa bình và thịnh vượng." Chương trình bao gồm các phiên thảo luận chuyên đề, đối thoại kinh doanh, hội nghị bàn tròn và tiệc sáng kinh doanh với sự tham gia của các đối tác chủ chốt của khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.



Trong 10 năm qua, đã có 2.890 dự án tổng giá trị 10.600 tỷ ruble đã được ký kết tại Diễn đàn. 950 doanh nghiệp đã được đưa vào hoạt động, 170 nghìn việc làm đã được tạo ra. Tăng trưởng thu nhập tại các khu vực thuộc Vùng Liên bang Viễn Đông đã tăng 2,4 lần so với cùng kỳ.



Cũng theo báo cáo của ông Trutnev, Viễn Đông đang dẫn đầu mức trung bình của Nga về tất cả các chỉ số chính về phát triển đầu tư vào vốn cố định, khối lượng sản xuất công nghiệp, ngành công nghiệp chế tạo, khối lượng công trình xây dựng và đưa nhà ở vào sử dụng.



Tầm quan trọng của EEF nằm ở sự phát triển toàn diện của các vùng xa xôi của Nga, cũng như toàn bộ lãnh thổ của đất nước. Khu vực Viễn Đông đóng vai trò là đầu tàu cho việc phát triển các dự án khí hậu, điều này hiện đang cực kỳ quan trọng.



Ngoài ra, một điểm đặc biệt của EEF là sự hiện diện tích cực của các doanh nghiệp, bao gồm cả doanh nghiệp tư nhân với mối quan tâm chủ yếu liên quan đến khai thác tài nguyên thiên nhiên, thực hiện các dự án cơ sở hạ tầng và phát triển lĩnh vực xã hội./.

Diễn đàn Kinh tế phương Đông 2025: Việt Nam góp phần xây dựng giáo dục bền vững Việt Nam tích cực tham gia Diễn đàn Kinh tế phương Đông 2025, chia sẻ sáng kiến về giáo dục bền vững, hợp tác quốc tế và chuyển đổi số trong giáo dục.