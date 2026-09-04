Hải quân Đức thử thành công tên lửa đạn đạo Lora của Israel

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, Hải quân Đức vừa thử nghiệm thành công hệ thống tên lửa đạn đạo tầm ngắn Lora của Israel ở khu vực phía Bắc Đại Tây Dương, mở ra khả năng bổ sung năng lực tấn công chính xác từ biển vào các mục tiêu ở khoảng cách xa, trong bối cảnh Đức đang tăng cường năng lực răn đe và tấn công có chiều sâu.

Ngày 2/9, Tư lệnh Hải quân Đức Jan Christian Kaack cho biết vụ thử tên lửa đạn đạo này là một bước tiến mới trong lịch sử của Hải quân Đức. Cuộc thử nghiệm được chuẩn bị bí mật cho tới sát thời điểm diễn ra.

Hai tàu hộ vệ Đức được điều tới vùng biển giữa Ireland và Iceland, trong khi hoạt động hàng hải và hàng không đã được cảnh báo trước đó 45 ngày.

Theo Hải quân Đức, cả hệ thống vũ khí và tên lửa đều hoàn thành mọi mục tiêu thử nghiệm. Ông Kaack đánh giá hệ thống này có thể được triển khai hiệu quả từ tàu Đức và tầm bắn vượt quá các năng lực mà Hải quân Đức từng có.

Dù chính quyền Đức chưa quyết định mua sắm, nhưng cuộc thử nghiệm trên được xem là bước quan trọng hướng tới năng lực mà quân đội Đức còn thiếu, đó là khả năng tấn công chính xác từ biển vào các mục tiêu ở xa.

Lora là tên lửa đạn đạo tầm ngắn do Tập đoàn công nghiệp hàng không vũ trụ Israel (IAI) phát triển từ đầu những năm 2000. Tên lửa này được đặt trong container phóng, có thể triển khai nhanh từ tàu chiến, trên bộ hoặc từ máy bay chiến đấu.

Tập đoàn công nghiệp hàng không vũ trụ Israel bắt đầu tiếp thị hệ thống này từ năm 2013 và coi đây là một trong những hệ thống tên lửa đạn đạo tiên tiến, đã được kiểm chứng trong chiến đấu.

Việc Đức thử nghiệm thành công tên lửa Lora cho thấy nước này đang chuyển đổi nhanh từ tư duy phòng thủ truyền thống sang xây dựng năng lực răn đe tầm xa, kết hợp phòng thủ tên lửa, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo chính xác.

Ngoài Israel, Azerbaijan cũng sử dụng tên lửa Lora từ năm 2018, trong khi Hải quân Ấn Độ sử dụng hệ thống này từ năm 2023.

Còn Hy Lạp mua tên lửa Lora vào tháng 12/2025, trở thành nước thành viên đầu tiên của Liên minh châu Âu (EU) sở hữu hệ thống trên./.

Triều Tiên tuyên bố thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo mang đầu đạn chùm Triều Tiên đã phóng tên lửa đất đối đất Hwasong-11Ka mang đầu đạn chùm như một phần trong các cuộc thử nghiệm hệ thống vũ khí quan trọng được tiến hành từ ngày 6-8/2.

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