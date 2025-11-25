Tàu hải quân Đức hồi hương do bùng phát bệnh truyền nhiễm

Tàu hậu cần-tiếp vận lớp Berlin của hải quân Đức buộc phải dừng nhiệm vụ và quay trở về nước sau khi bùng phát bệnh truyền nhiễm trong thủy thủ đoàn trong thời gian tham gia diễn tập trên Đại Tây Dương.

Theo báo cáo ban đầu, nhiều thủy thủ trên tàu đã mắc bệnh thủy đậu, trong khi nhiều trường hợp khác nhiễm cúm. Do tình hình dịch bệnh, tàu đã phải neo tại cảng Hamilton của Bermuda nhiều ngày để chăm sóc y tế cho các thủy thủ. Hiện con tàu đang trên hành trình trở về Đức và dự kiến cập cảng Wilhelmshaven trước dịp Giáng sinh.

Hải quân Đức không đưa ra thông tin chi tiết về tình trạng cũng như số lượng thành viên thủy thủ đoàn mắc bệnh. Tuy nhiên, một người phát ngôn của lực lượng này cho biết số ca nhiễm đã giảm trong vài ngày qua. Tình hình trên tàu và diễn biến dịch bệnh đang được theo dõi chặt chẽ.

Tàu Berlin rời Wilhelmshaven từ tháng 8 vừa qua với khoảng 240 thủy thủ để tham gia loạt cuộc diễn tập trên Đại Tây Dương, thực hiện nhiệm vụ cung cấp hậu cần trên biển cho tàu chiến các nước đối tác. Trong hành trình, tàu đã ghé thăm Nuuk (Greenland) và New York (Mỹ).

Đây không phải lần đầu tàu Berlin phải dừng nhiệm vụ vì dịch bệnh. Trong đại dịch COVID-19 năm 2021, một binh sỹ trên tàu từng có kết quả xét nghiệm dương tính, buộc chỉ huy phải cách ly 21 người tiếp xúc gần. Khi đó, tàu không thể tiếp tục nhiệm vụ và phải hủy kế hoạch tham gia cuộc diễn tập kéo dài hai tuần. Năm 2022, một tình huống tương tự cũng đã xảy ra./.

