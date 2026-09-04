Lũ quét tại Nepal và Trung Quốc: Ghi nhận hơn 1.300 người thiệt mạng

Ngày 4/9, Liên hợp quốc đã kêu gọi huy động gần 50 triệu USD để hỗ trợ hơn 84.000 người bị ảnh hưởng do thảm họa lũ quét và sạt lở nghiêm trọng tại khu vực biên giới Trung Quốc-Nepal, đồng thời cảnh báo mùa Đông đang đến gần, khiến nhu cầu hỗ trợ khẩn cấp trở nên cấp thiết.

Theo Cơ quan Quản lý và Giảm nhẹ thiên tai Nepal, tính đến 20h00 tối 4/9, theo giờ Việt Nam, nước này ghi nhận ít nhất 1.287 người thiệt mạng và 5.083 người mất tích do thảm họa trên.

Trong khi đó, hãng Tân Hoa Xã đưa tin số người thiệt mạng trong vụ sạt lở tại Khu tự trị Tây Tạng đã tăng lên 31 người, trong khi 531 người vẫn mất tích. Như vậy, tổng số người thiệt mạng tại Nepal và Trung Quốc đã lên tới 1.318 người, với 5.614 người mất tích.

Thảm họa lũ quét và sạt lở đất xảy ra ngày 26/8 sau khi một khối băng và đá lớn vỡ ra từ sườn phía Bắc núi Langtang Lirung của Nepal, kéo theo lượng lớn đất đá tràn xuống thung lũng, gây lũ và sạt lở trên diện rộng. Nhiều huyện miền núi bị ảnh hưởng nghiêm trọng, với đường sá, cầu và các đập thủy điện bị phá hủy.

Theo Văn phòng Liên hợp quốc tại Nepal, hơn 84.000 người đang cần hỗ trợ. Liên hợp quốc và các đối tác kêu gọi huy động gần 50 triệu USD để cung cấp tiền mặt, lương thực, nơi ở, nước sạch, chăm sóc y tế và các hỗ trợ thiết yếu khác cho những cộng đồng chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất.

Liên hợp quốc cảnh báo nguy cơ dịch bệnh đang gia tăng tại các khu vực sơ tán. Các cơ quan y tế đã theo dõi những trường hợp sốt và tiêu chảy tại các trung tâm sơ tán, trong khi thi thể người và hàng nghìn gia súc chết vẫn nằm trong đống đổ nát, làm gia tăng nguy cơ bùng phát các bệnh truyền nhiễm.

Nhiều gia đình mất nhà cửa đang cần nơi ở lâu dài trong vài tuần tới, trong khi các cộng đồng bị cô lập vẫn gặp khó khăn trong tiếp cận hàng cứu trợ.

Một đánh giá sơ bộ của Liên hợp quốc ước tính riêng thiệt hại đối với các công trình xây dựng tại Nepal đã lên tới 158 triệu USD. Tổng thiệt hại, bao gồm cơ sở hạ tầng giao thông, đất nông nghiệp và các chi phí nhân đạo, được dự báo sẽ cao hơn nhiều. Chính phủ Nepal cho rằng chi phí tái thiết có thể lên tới hàng tỷ USD.

Trước tình hình trên, Liên hợp quốc kêu gọi cộng đồng quốc tế khẩn trương hỗ trợ nhằm đáp ứng những nhu cầu cấp thiết của người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng, đồng thời giúp Nepal từng bước khắc phục hậu quả và chuẩn bị cho mùa Đông./.

Việt Nam viện trợ khẩn cấp 300.000 USD giúp Nepal khắc phục hậu quả thiên tai Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã quyết định viện trợ nhân đạo khẩn cấp số tiền 300.000 USD giúp Chính phủ và nhân dân Nepal khắc phục hậu quả đặc biệt nghiêm trọng do lũ quét và sạt lở gây ra.

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