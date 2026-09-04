Lũ lụt tại Nepal gây thiệt hại kinh tế ước tính 2,56 tỷ USD

Trận lũ lụt kinh hoàng tàn phá Nepal vào tuần trước đã gây thiệt hại khổng lồ về tài sản, nhà cửa và cơ sở hạ tầng với tổng giá trị ước tính lên tới ít nhất 387,5 tỷ rupee Nepal (tương đương 2,56 tỷ USD).

Trả lời phỏng vấn ngày 4/9, ông Dharma Raj Upreti, Giám đốc Cơ quan Quản lý và Giảm nhẹ Rủi ro Thiên tai Quốc gia Nepal, cho biết chính phủ đang phải đối mặt với bài toán tái thiết khổng lồ.

Thảm kịch bắt nguồn từ vụ sập sông băng trên sông Trishuli thuộc khu vực biên giới Nepal - Trung Quốc vào ngày 26/8. Dòng thác băng, đá và bùn đất cuồn cuộn đổ xuống đã càn quét toàn bộ nhiều thị trấn và làng mạc dọc đường đi.

Trận lũ lụt đã cướp đi sinh mạng của hơn 1.250 người, khiến hơn 4.200 người khác mất tích và đẩy hàng nghìn người vào cảnh màn trời chiếu đất.

Theo Giám đốc Upreti, giới chức trách sẽ cần xây dựng lại khoảng 20.000 ngôi nhà tại các khu vực bị lũ tàn phá, trong đó trận lũ quét đã trực tiếp đánh sập hoàn toàn ít nhất 7.500 căn.

Chỉ tính riêng trong 4 tháng đầu của giai đoạn phục hồi bước đầu, Chính phủ Nepal sẽ cần huy động khoảng 52,6 triệu USD để tái thiết hệ thống đường sá, dựng nơi trú ẩn tạm thời, cung cấp nước sạch và khôi phục mạng lưới điện cho người dân.

Ông Upreti nhấn mạnh "Đây mới chỉ là những con số ước tính ban đầu. Chúng tôi đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan và ban ngành liên quan để đưa ra mức tính toán này."

Ông cho biết thêm giới chức trách sẽ sớm tiến hành một cuộc khảo sát và đánh giá chi tiết hơn trong thời gian tới để đưa ra phương án khắc phục toàn diện./.

Lũ quét tại Nepal và Trung Quốc: Tương lai bất định cho những người sống sót Sau trận lũ quét, những khu dân cư rộng lớn đã hoàn toàn biến mất, những ngôi làng đẹp như tranh vẽ với ruộng lúa xanh và nhà cửa giờ nằm lạc lõng bên những mảng đất khổng lồ bị nước lũ lật tung.