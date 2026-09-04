Việt Nam viện trợ khẩn cấp 300.000 USD giúp Nepal khắc phục hậu quả thiên tai

Trước những thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về người và tài sản do lũ quét và sạt lở gây ra cho nhân dân Nepal, trên cơ sở quan hệ hữu nghị truyền thống, tinh thần đoàn kết và hỗ trợ lẫn nhau giữa Việt Nam và Nepal, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã quyết định viện trợ nhân đạo khẩn cấp số tiền 300.000 USD để giúp Chính phủ và nhân dân Nepal khắc phục hậu quả thiên tai./.

Lũ lụt tại Nepal gây thiệt hại kinh tế ước tính 2,56 tỷ USD Trận lũ lụt nghiêm trọng tại Nepal hồi tuần trước gây thiệt hại ít nhất 387,5 tỷ rupee (2,56 tỷ USD), trong đó hàng nghìn ngôi nhà bị phá hủy và nhiều công trình hạ tầng cần được xây dựng lại.