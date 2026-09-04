Chính trị

Việt Nam viện trợ khẩn cấp 300.000 USD giúp Nepal khắc phục hậu quả thiên tai

Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã quyết định viện trợ nhân đạo khẩn cấp số tiền 300.000 USD giúp Chính phủ và nhân dân Nepal khắc phục hậu quả đặc biệt nghiêm trọng do lũ quét và sạt lở gây ra.

Hiện trường đổ nát sau trận lũ quét và lở bùn đá nghiêm trọng ở huyện Nuwakot, Nepal. (Ảnh: THX/TTXVN phát)
Hiện trường đổ nát sau trận lũ quét và lở bùn đá nghiêm trọng ở huyện Nuwakot, Nepal. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Trước những thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về người và tài sản do lũ quét và sạt lở gây ra cho nhân dân Nepal, trên cơ sở quan hệ hữu nghị truyền thống, tinh thần đoàn kết và hỗ trợ lẫn nhau giữa Việt Nam và Nepal, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã quyết định viện trợ nhân đạo khẩn cấp số tiền 300.000 USD để giúp Chính phủ và nhân dân Nepal khắc phục hậu quả thiên tai./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Việt Nam viện trợ #Nepal thiên tai #Lũ quét Nepal #Hậu quả thiên tai #Hỗ trợ nhân đạo Nepal
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị

Tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị sáng 3/9/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã dự và phát biểu chỉ đạo