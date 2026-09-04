Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân sẽ thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, thăm chính thức Cộng hòa Pháp

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, thăm chính thức Cộng hòa Pháp và dự Hội nghị Không gian vũ trụ tại Paris, Pháp từ ngày 7 đến ngày 12 tháng 9 năm 2026.

Theo Thông cáo Bộ Ngoại giao, các chuyến thăm được thực hiện theo lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin và Tổng thống Cộng hòa Pháp Emmanuel Macron./.

Tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Pháp Tiếp Đại sứ Pháp Olivier Brochet, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị hai nước phát huy nền tảng quan hệ tốt đẹp, mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực giàu tiềm năng, nhất là khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.