Hợp tác Việt-Hàn trong giáo dục, việc làm và định hướng tương lai cho thế hệ trẻ

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức Hàn Quốc từ ngày 6-9/9 theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Cho Jeong Sik.

Nhân dịp này, phóng viên TTXVN tại Seoul đã có cuộc phỏng vấn Giáo sư Park Yeon Kwan, Trưởng Khoa Tiếng Việt Đại học Ngoại ngữ Hàn Quốc về tiềm năng hợp tác giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực giữa Việt Nam và Hàn Quốc

Giáo sư Park Yeon Kwan chia sẻ rằng ông lựa chọn tiếng Việt và Việt Nam làm chuyên ngành nghiên cứu khi vào đại học năm 1988. Khi đó, Hàn Quốc đang tổ chức Thế vận hội Seoul, còn Việt Nam mới thực hiện chính sách Đổi Mới chưa đầy 2 năm.

Vào thời điểm đó, Việt Nam và Hàn Quốc chưa thiết lập quan hệ ngoại giao, và giao lưu giữa hai nước hầu như chưa có. Tuy nhiên, chính trong hoàn cảnh đó, ông nhận thấy Hàn Quốc đang thiếu nghiêm trọng những chuyên gia về Việt Nam, đồng thời cho rằng việc Việt Nam bắt đầu cải cách và mở cửa theo chính sách Đổi Mới sẽ tạo ra nhiều triển vọng cho quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc trong tương lai.

Ông cho rằng sự lựa chọn năm 1988 là một bước ngoặt rất may mắn trong cuộc đời mình bởi nhờ đó, ông có thể nghiên cứu Việt Nam và tiếng Việt, trở thành giảng viên đại học, đồng thời có cơ hội tham gia vào quá trình phát triển quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc.

Đề cập đến vai trò của các chuyến thăm cấp cao và giao lưu giữa quốc hội hai nước đối với việc củng cố quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc, Giáo sư Park Yeon Kwan nhấn mạnh Quốc hội là cơ quan đại diện cho nhân dân mỗi nước, vì vậy giao lưu giữa quốc hội hai nước có ý nghĩa hết sức quan trọng.

Theo Giáo sư, hiện có khoảng 190.000 người Hàn Quốc đang sinh sống tại Việt Nam và khoảng 340.000 người Việt Nam đang sinh sống tại Hàn Quốc. Bên cạnh đó, trong năm 2025, có khoảng 4,33 triệu lượt người Hàn Quốc đến Việt Nam và khoảng 630.000 lượt người Việt Nam đến Hàn Quốc.

Quy mô giao lưu nhân dân giữa hai nước đã trở nên rất lớn. Trong bối cảnh đó, việc Quốc hội hai nước tăng cường trao đổi có ý nghĩa quan trọng trong việc phản ánh tiếng nói và lợi ích của người dân vào quan hệ song phương.

Đặc biệt, giao lưu nghị viện có thể bổ trợ cho ngoại giao cấp cao và ngoại giao chính phủ, đồng thời tạo điều kiện trao đổi về những vấn đề gắn trực tiếp với đời sống người dân như giáo dục, lao động, doanh nghiệp, xuất nhập cảnh và giao lưu văn hóa.

Vì vậy, Giáo sư Park Yeon Kwan cho rằng giao lưu giữa Quốc hội Việt Nam và Hàn Quốc không chỉ là giao lưu hữu nghị giữa các nghị sỹ, mà còn là một kênh ngoại giao nhân dân rất quan trọng, kết nối nhân dân hai nước và củng cố quan hệ song phương.

Trong bối cảnh quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc đã được nâng cấp lên Đối tác Chiến lược Toàn diện, Giáo sư Park Yeon Kwan cho rằng giáo dục, đặc biệt là đào tạo ngôn ngữ, là một nền tảng hết sức quan trọng để phát triển quan hệ hai nước một cách bền vững.

Một minh chứng rất rõ cho sự thay đổi này là sự phát triển mạnh mẽ của giáo dục tiếng Hàn tại Việt Nam. Tính đến năm 2025, có 48 trường đại học ở Việt Nam đào tạo chuyên ngành tiếng Hàn và/hoặc Hàn Quốc học, với 27.222 sinh viên đang theo học. Nếu tính cả những người học tiếng Hàn không chuyên, tổng số người học tiếng Hàn tại Việt Nam đã vượt quá 50.000 người. Nếu bao gồm cả các trường cao đẳng và cơ sở giáo dục nghề nghiệp, có khoảng 60 cơ sở đào tạo chuyên ngành tiếng Hàn.

Theo ông, đây là một thay đổi rất đáng chú ý, cho thấy quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc không chỉ phát triển ở cấp chính phủ và doanh nghiệp, mà còn ngày càng đi sâu vào giáo dục, việc làm và định hướng tương lai của thế hệ trẻ.

Ở Hàn Quốc, sinh viên học tiếng Việt cũng có nhiều cơ hội nghề nghiệp đa dạng. Sinh viên tốt nghiệp Khoa Việt Nam học và tiếng Việt của Đại học Ngoại ngữ Hàn Quốc không chỉ làm việc tại các tập đoàn lớn như Samsung, Hyundai, POSCO mà còn hoạt động trong nhiều lĩnh vực chuyên môn như ngoại giao, luật, kế toán và báo chí.

Vì vậy, giáo dục ngôn ngữ trong tương lai không nên chỉ dừng lại ở việc đào tạo năng lực ngoại ngữ, mà cần đào tạo những nhân lực vừa giỏi ngôn ngữ, vừa hiểu sâu về lịch sử, văn hóa, kinh tế và xã hội của hai nước. Những con người đó sẽ trở thành cầu nối quan trọng giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Về hợp tác giữa các cơ sở giáo dục, trường đại học và viện nghiên cứu của Việt Nam và Hàn Quốc trong thời gian tới, Giáo sư Park Yeon Kwan cho rằng tiềm năng này rất lớn. Hai nước đã có nền tảng hợp tác giáo dục và học thuật được xây dựng trong nhiều năm, vì vậy có nhiều điều kiện thuận lợi để mở rộng hợp tác trong tương lai.

Đặc biệt, Đại học Ngoại ngữ Hàn Quốc duy trì quan hệ trao đổi sinh viên, giảng viên và hợp tác học thuật lâu dài với nhiều trường đại học lớn của Việt Nam như Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Sư phạm Hà Nội và Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong thời gian tới, cần phát triển những quan hệ hợp tác này vượt ra ngoài việc trao đổi sinh viên và giảng viên, hướng tới nghiên cứu chung, chương trình đào tạo chung và những hình thức hợp tác thực chất hơn.

Đồng thời, trong các lĩnh vực tương lai như Trí tuệ Nhân tạo (AI), công nghệ số, bán dẫn, công nghệ sinh học-y tế, môi trường và năng lượng, các trường đại học và cơ sở nghiên cứu hai nước có thể cùng nghiên cứu và cùng đào tạo nguồn nhân lực.

Cuối cùng, hợp tác giáo dục trong tương lai cần vượt ra khỏi việc đơn thuần trao đổi người, để tiến tới cùng đào tạo nhân lực và cùng nghiên cứu tương lai. Với mạng lưới hợp tác lâu năm với các trường đại học Việt Nam, Giáo sư cho rằng Đại học Ngoại ngữ Hàn Quốc có thể đóng vai trò là một cầu nối quan trọng trong quá trình này.

Giáo sư nhắn nhủ các bạn trẻ đang học tiếng Việt đừng chỉ xem đây là một ngoại ngữ. Bản thân ông lựa chọn tiếng Việt vào năm 1988, khi Việt Nam và Hàn Quốc thậm chí còn chưa thiết lập quan hệ ngoại giao.

Nhưng ngày nay, hai nước đã trở thành Đối tác Chiến lược Toàn diện, và quan hệ kinh tế cũng vô cùng chặt chẽ, với kim ngạch thương mại song phương năm 2025 đạt khoảng 94,6 tỷ USD. Vì vậy, các bạn trẻ học tiếng Việt không chỉ cần trau dồi năng lực ngôn ngữ, mà còn phải tìm hiểu sâu về lịch sử, văn hóa, kinh tế và xã hội Việt Nam. Điều quan trọng hơn nữa, chính họ là thế hệ sẽ trực tiếp tạo dựng tương lai quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc.

Cuối cùng, Trưởng Khoa Tiếng Việt Đại học Ngoại ngữ Hàn Quốc gửi tới các bạn trẻ thông điệp: “Thay vì chỉ suy nghĩ tại sao phải học tiếng Việt, hãy suy nghĩ xem chúng ta có thể cùng Việt Nam làm được điều gì”./.

Hướng tới sự thịnh vượng chung bền vững giữa Việt Nam và Hàn Quốc Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Cho Jeong Sik, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức Hàn Quốc từ ngày 6-9/9.