Khai giảng Năm học mới trực tiếp kết hợp trực tuyến

Sau chương trình chung diễn ra từ 7 giờ 30 đến 8 giờ 30, các trường tiếp tục tổ chức hoạt động đầu năm học theo điều kiện thực tế, ưu tiên các hoạt động dành cho học sinh, không kéo dài phần lễ.

Sáng 5/9, các cơ sở giáo dục trên cả nước sẽ đồng loạt tổ chức lễ khai giảng năm học 2026-2027. Cùng thời điểm, một số trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền đủ điều kiện sẽ được khánh thành, đưa vào sử dụng.

Lễ khai giảng chung diễn ra từ 7 giờ 30 đến 8 giờ 30, theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Tại Điểm cầu trung tâm đặt tại Trường Phổ thông nội trú Mường Khương, tỉnh Lào Cai sẽ có Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự và thực hiện nghi thức khai giảng.

Trong thời gian diễn ra chương trình, các cơ sở giáo dục trên cả nước đồng thời thực hiện nghi thức chào cờ, hát Quốc ca và đánh trống khai giảng.

Tại những trường phổ thông nội trú liên cấp vùng biên đủ điều kiện, nghi thức cắt băng khánh thành, bàn giao và đưa công trình vào sử dụng cũng được tiến hành cùng thời điểm với điểm cầu trung tâm.

Sau chương trình chung, các trường tiếp tục tổ chức hoạt động đầu năm học theo điều kiện thực tế, ưu tiên các hoạt động dành cho học sinh, không kéo dài phần lễ./.