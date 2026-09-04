OpenAI đối mặt với hàng chục vụ kiện từ Canada

OpenAI và người sáng lập Sam Altman đang phải đối mặt với 30 vụ kiện mới từ các nhân chứng của vụ xả súng hàng loạt gây chết người ở Tumbler Ridge (Canada) hồi tháng 2, khi cho rằng OpenAI đã không cảnh báo lực lượng an ninh dù kẻ xả súng đã thể hiện xu hướng bạo lực khi "trò chuyện" với ChatGPT, mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) của hãng.



Theo phóng viên TTXVN tại Canada, các đơn kiện đã được đệ trình vào ngày 3/9 thay mặt cho "các học sinh và giáo viên bị thương và bị chấn thương tâm lý" tại trường Trung học Tumbler Ridge.

Luật sư đại diện John Rice cho biết OpenAI đã có cơ hội ngăn chặn vụ tấn công sau khi nhân viên của họ xác định được kẻ xả súng, Jesse Van Rootselaar, 18 tuổi, là mối đe dọa cao về bạo lực súng đạn từ nhiều tháng trước đó, nhưng cảnh sát ở Canada đã không được thông báo.

Tuyên bố của Công ty Luật Rice Parson Leoni and Elliott có trụ sở tại Vancouver (Canada) cho biết mặc dù OpenAI đã cấm tài khoản của Van Rootselaar trên nền tảng ChatGPT của mình, nhưng không đưa ra thêm hành động khác.

Ngoài việc đòi bồi thường thiệt hại và án phạt, các nguyên đơn yêu cầu OpenAI cung cấp lịch sử tin nhắn của Van Rootselaar với ChatGPT trước vụ xả súng; cũng như các tài liệu nội bộ của OpenAI về quyết định không báo động cho chính quyền, cùng với các biện pháp để ngăn chặn các vụ xả súng hàng loạt trong tương lai; đồng thời yêu cầu các nền tảng trực tuyến lớn phải thực hiện cải cách an toàn và báo cáo bắt buộc cho cơ quan thực thi pháp luật đối với các hành vi bạo lực có thể dự đoán được.

Các vụ kiện đang được đệ trình tại Tòa án Quận Bắc California (Mỹ), nơi đang thu lý 7 vụ kiện trước đó từ gia đình các nạn nhân.



Vụ tấn công ngày 10/2 bắt đầu bằng việc Van Rootselaar sát hại mẹ và anh trai mình tại nhà riêng trước khi đến trường và giết 5 học sinh cùng một trợ lý giáo dục, sau đó tự sát bằng súng.

Sau vụ việc, OpenAI đã bị chỉ trích nặng nề sau khi tiết lộ rằng Van Rootselaar từng sử dụng chatbot ChatGPT của công ty vài tháng trước vụ tấn công để thảo luận về kế hoạch và đã bị cấm tài khoản vì bị xếp hạng đáng lo ngại. Tuy nhiên, cảnh báo về mối nguy hiểm này đã không được gửi cho lực lượng an ninh.



Trong một bài đăng trên mạng xã hội, Giám đốc Chiến lược của OpenAI, Jason Kwon, cho biết, công ty đang tiếp cận các vụ kiện liên quan đến Tumbler Ridge "với sự tôn trọng đối với cả quy trình pháp lý và các gia đình cũng như các nạn nhân" và sẽ "tiếp tục tham gia một cách thiện chí."

Ông Kwon khẳng định OpenAI luôn nỗ lực "để xác định các dấu hiệu cảnh báo tiềm tàng về bạo lực nghiêm trọng", đồng thời bảo vệ quyền riêng tư và an ninh của người dùng ChatGPT./.

Mỹ liên tiếp ghi nhận các vụ xả súng nghiêm trọng chỉ trong vòng 24 giờ Mỹ liên tiếp ghi nhận các vụ xả súng nghiêm trọng tại nhiều địa phương chỉ trong vòng 24 giờ, khiến nhiều người thương vong.

​

​

​