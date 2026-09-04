Kịp thời giúp dân trong mưa lớn, vượt dòng nước xiết

Mưa lớn kéo dài trong những ngày đầu tháng Chín đã gây ngập cục bộ, chia cắt một số khu vực trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Tại những nơi nước dâng cao, dòng chảy xiết, quân đội, công an và lực lượng tại cơ sở đã nhanh chóng có mặt, xuyên đêm hỗ trợ sơ tán người dân, cảnh báo tại các điểm nguy hiểm và giúp nhân dân bảo vệ tài sản.

Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai cho biết tại khu vực đập tràn giáp ranh giữa làng La, xã Ia Boòng và xã Ia Púch, nước dâng cao, chảy xiết khiến tuyến đường vào Đội 7, Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 717 bị ngập. Đặc biệt, ngầm tràn qua làng Chư Kó, xã Ia Púch có thời điểm bị nước phủ trên đoạn đường dài khoảng 35m, độ sâu khoảng 1m, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với người và phương tiện qua lại.

Trước tình hình trên, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang tỉnh phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng tại chỗ tổ chức trực tại khu vực ngầm tràn; giăng dây, cắm biển cảnh báo, hướng dẫn người dân và phương tiện. Những trường hợp cố tình vượt qua khu vực nước chảy xiết khi chưa bảo đảm an toàn đều được ngăn chặn kịp thời. Các lực lượng cũng duy trì theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, nước để chủ động cảnh báo và xử lý các tình huống phát sinh.

Tại xã Ia Bá, sáng 4/9, nước từ đập tràn dâng cao, chảy xiết qua khu vực cầu tại làng Tung Ke khiến đoạn đường qua cầu bị ngập. Ban Chỉ huy Quân sự xã đã nhanh chóng cử cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường tổ chức cảnh báo, hướng dẫn và hỗ trợ người dân qua lại.

Đáng chú ý, trước nguy cơ mất an toàn đối với học sinh phải di chuyển qua khu vực nước chảy xiết, Ban Chỉ huy Quân sự xã Ia Bá đã chủ động liên hệ với Trường Trung học cơ sở Phan Đăng Lưu, phối hợp đưa học sinh trở lại tạm trú tại trường, hạn chế việc các em phải đi qua khu vực nguy hiểm.

Trong khi nhiều điểm ngập được lực lượng chức năng tổ chức cảnh giới từ sớm, tại làng Me, xã Ia Lâu, một gia đình đã bị nước lũ cô lập trong đêm.

Giúp dân tại các đoạn nước chảy xiết ở khu vực đập tràn giáp ranh giữa làng La, xã Ia Boòng và xã Ia Púch. (Ảnh: TTXVN phát)

Khoảng 1 giờ sáng 4/9, trước tình hình mưa lớn kéo dài và nước dâng nhanh, Ủy ban Nhân dân xã Ia Lâu, Công an xã, Ban Chỉ huy Quân sự xã cùng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đã khẩn trương triển khai phương án tiếp cận, cứu hộ người dân.

Trong điều kiện trời tối, mưa lớn, nước lũ dâng cao và dòng chảy xiết, các cán bộ, chiến sỹ đã trực tiếp vượt qua dòng nước để tiếp cận khu vực bị cô lập. Sau quá trình triển khai khẩn trương, lực lượng chức năng đã đưa 2 người lớn và 1 trẻ em ra khỏi khu vực nguy hiểm, di chuyển đến nơi tránh trú an toàn.

Việc cứu hộ được triển khai trong đêm, bảo đảm an toàn cho cả người dân và lực lượng tham gia cứu nạn.

Tại khu vực đô thị, mưa lớn kéo dài từ rạng sáng đến khoảng 8 giờ ngày 3/9 cũng gây ngập cục bộ tại một số khu dân cư thuộc phường Thống Nhất và phường Hội Phú.

Tại hẻm 433 đường Lý Thái Tổ, phường Thống Nhất, nước có thời điểm dâng từ 70-100 cm, ảnh hưởng khoảng 11 hộ dân. Tại hẻm 236 đường Lê Đại Hành, nước ngập từ 50-70 cm, ảnh hưởng 8 hộ dân. Một số tuyến đường bị ngập, việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.

Ngay sau khi nắm tình hình, Công an phường Thống Nhất phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự phường và các lực lượng chức năng nhanh chóng tiếp cận khu vực ngập. Hàng chục cán bộ, chiến sỹ được huy động hỗ trợ các hộ dân ở khu vực thấp trũng di chuyển người và tài sản có giá trị đến nơi an toàn.

Lực lượng chức năng đồng thời cảnh báo người dân hạn chế đi lại qua những vị trí ngập sâu, chủ động kê cao và di chuyển tài sản, sẵn sàng di dời khi nước tiếp tục dâng.

Đến khoảng 11 giờ cùng ngày (3/9), nước tại các khu vực trên đã rút đáng kể. Công an phường Thống Nhất và các lực lượng tiếp tục hỗ trợ người dân dọn dẹp, vệ sinh nhà cửa, khu dân cư để từng bước ổn định cuộc sống.

Tại phường Hội Phú, khu vực hẻm 11 đường Nguyễn Viết Xuân cũng xảy ra ngập cục bộ, nước tràn vào một số nhà dân, ảnh hưởng 8 hộ.

Ngay từ sáng sớm, cán bộ, chiến sỹ Công an phường cùng các lực lượng chức năng đã có mặt kiểm tra, nắm tình hình và triển khai các phương án ứng phó. Lực lượng chức năng trực tiếp hỗ trợ người dân kê dọn, vận chuyển tài sản và đồ dùng sinh hoạt ra khỏi khu vực nước dâng cao, sẵn sàng hỗ trợ di chuyển người dân khi cần thiết.

Mưa lớn vẫn đang diễn biến phức tạp, nguy cơ ngập cục bộ và nước dâng tại các khu vực thấp trũng còn hiện hữu. Trên các địa bàn, lực lượng quân đội, công an và chính quyền cơ sở tiếp tục duy trì lực lượng tại những điểm xung yếu, theo dõi sát diễn biến thời tiết, chuẩn bị phương án ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ.”

Từ những điểm ngầm tràn bị nước lũ chia cắt ở vùng biên giới đến những con hẻm ngập sâu trong khu dân cư, hình ảnh cán bộ, chiến sỹ không quản ngại mưa lớn, thức trắng đêm vượt dòng nước xiết để đưa người dân đến nơi an toàn đã cho thấy tinh thần chủ động, trách nhiệm của lực lượng vũ trang và các lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai.

Trong những thời điểm mưa lũ diễn biến phức tạp, sự có mặt kịp thời của các lực lượng tại cơ sở không chỉ góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân mà còn là điểm tựa để người dân vượt qua những tình huống nguy hiểm do thiên tai gây ra./.

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất ở các tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo trong 6 giờ tới, khu vực các tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai tiếp tục có mưa và có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất.