Lâm Đồng: Liên tiếp 2 tàu cá bị chìm, 8 ngư dân được cứu

Đồn Biên phòng Phước Lộc (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng) cho biết ngày 4/9, tại khu vực cửa cảng La Gi (phường Phước Hội) đã xảy ra vụ việc 2 tàu cá bị chìm khi đang di chuyển vào cảng.

Rất may các thuyền viên trên tàu đã được hỗ trợ ứng cứu kịp thời nên không xảy ra thiệt hại về người.

Theo thông tin ban đầu, trưa 4/9, tàu cá BTh 96271 TS (công suất 125 CV) do ông Trần Văn Vũ (sinh năm 1977, trú tại Phước Hội, Lâm Đồng) làm thuyền trưởng, hành nghề lưới rê. Khi tàu đang di chuyển vào đến cửa cảng La Gi thì tàu bất ngờ bị phá nước và chìm. Cả 6 thuyền viên trên tàu đã được hỗ trợ bơi vào bờ an toàn.

Đến chiều 4/9, tàu cá BTh 82700 TS (công suất 20 CV) do ông Nguyễn Văn An (sinh năm 1978, trú tại phường La Gi, Lâm Đồng) làm thuyền trưởng, hành nghề câu. Khi tàu đang vào cảng La Gi thì bị sóng đánh chìm nhưng 2 lao động trên tàu đã bơi vào bờ an toàn.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, Đồn Biên phòng Phước Lộc, Trạm Kiểm soát Biên phòng La Gi cùng các đơn vị liên quan đã nhanh chóng triển khai lực lượng, chỉ đạo bám sát tình hình. Đồng thời cử cán bộ chiến sỹ cùng phương tiện phối hợp với các lực lượng chức năng hỗ trợ ngư dân trục vớt phương tiện. Bên cạnh đó, đơn vị cũng phối hợp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương kịp thời thăm hỏi, động viên các gia đình chủ phương tiện.

Hiện nay khu vực cửa biển cảng La Gi đang bị bồi lấp, khiến các tàu cá ra vào cảng gặp rất nhiều khó khăn và nguy hiểm. Ngư dân mong muốn cơ quan chức năng đẩy nhanh tiến độ xử lý, nạo vét tình trạng cát bồi lấp tại cửa biển La Gi để đảm bảo an toàn cho tàu cá./.

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