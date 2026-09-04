Đề nghị truy tố 74 bị can trong vụ án "Xôi Lạc TV" xâm phạm quyền tác giả

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên vừa ban hành kết luận điều tra số 432/KLĐT-CSHS đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp truy tố 74 bị can trong vụ án "xâm phạm quyền tác giả," "tổ chức đánh bạc" và "truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy" liên quan đến hệ thống website phát sóng bóng đá lậu “Xôi Lạc TV” cùng các trang web vệ tinh.

Theo kết luận điều tra, các bị can bị đề nghị truy tố, gồm: Phạm Nguyễn Dũng (sinh năm 1979), Lương Tuấn Giang (sinh năm 1984) và Nguyễn Công Định (sinh năm 1993) bị đề nghị truy tố về hai tội: “Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan” và “Tổ chức đánh bạc.”

Nguyễn Trọng Thuận (sinh năm 1993) bị đề nghị truy tố về ba tội: “Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan,” “Tổ chức đánh bạc” và “Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy.” 70 bị can còn lại bị đề nghị truy tố về các tội: “Đánh bạc,” “Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan” hoặc “Tổ chức đánh bạc.”

Kết quả điều tra xác định từ cuối năm 2018, do nhận thấy tiềm năng trong hoạt động bình luận thể thao, Phạm Nguyễn Dũng và Nguyễn Công Định đã lập ra dự án “90 Phút” và lập trình trang web “XoilacTV” để phát trực tiếp, bình luận bóng đá.

Trong mô hình này, Dũng góp vốn đầu tư máy móc, mua đường truyền, thuê văn phòng và nhân viên, còn Định đóng góp công sức điều hành. Sau khi trừ chi phí, lợi nhuận được chia đôi.

Hệ thống “90 Phút” sau đó phát triển, mở rộng ra nhiều kênh khác như: VeboTV, 90PhutTV, ThapcamTV, BanhkhucTV, CakeoTV…

Từ ngày 1/1/2025 đến ngày 5/2/2026, hệ thống các website thuộc dự án “90 Phút” đã phát sóng trái phép 1.529 bản ghi trận đấu bóng đá mà không có sự cho phép của chủ thể quyền.

Hành vi này xâm phạm nghiêm trọng bản quyền đang được bảo hộ tại Việt Nam của giải Ngoại hạng Anh, Công ty K+, Công ty Viễn thông FPT…

Thông qua việc phát sóng trái phép thu hút lượng lớn người xem, các bị can nhận hợp đồng quảng cáo cho các nền tảng cờ bạc trực tuyến như 8XBET, LU88, Man88, HBET…

Khoảng thời gian từ tháng 4/2025 đến tháng 1/2026, hệ thống “90 Phút” đã thu về hơn 2,7 triệu USDT (tiền điện tử), tương đương hơn 69 tỷ đồng.

Tiếp đó, Nguyễn Công Định cùng Đỗ Văn Chiến thành lập hệ thống “Cakhia” vận hành tương tự dự án “90 Phút.” Hệ thống này tiếp tục thu lợi bất chính hơn 2,5 triệu USDT, tương đương hơn 64 tỷ đồng.

Ngoài ra, Định cùng Nguyễn Mạnh Hùng (sinh năm 1985) thành lập công ty GLX Network nhằm hỗ trợ, truyền thông và quảng bá cho chuỗi trang web lậu.

Cơ quan điều tra xác định Phạm Nguyễn Dũng là người đầu tư toàn bộ chi phí vận hành ban đầu, đồng thời trực tiếp chỉ đạo bộ phận kế toán - thủ quỹ thực hiện thu - chi cho cả hai dự án “90 Phút” và “Cakhia.”

Bị can Nguyễn Công Định trực tiếp điều hành toàn bộ dự án “90 Phút”, tham gia phát triển dự án “Cakhia,” lôi kéo nhân sự GLX Network và trực tiếp làm bình luận viên. Cả Dũng và Định cùng phải chịu trách nhiệm đối với tổng số tiền thu lợi bất chính từ quảng cáo cờ bạc của hai dự án là hơn 130 tỷ đồng.

Đối với bị can Nguyễn Trọng Thuận, cơ quan chức năng xác định Thuận là trưởng nhóm lập trình, trực tiếp quản lý toàn bộ công việc của các thành viên kỹ thuật thuộc dự án “90 Phút” để vận hành 6 trang web phát sóng lậu và nhận quảng cáo cá cược.

Từ giữa năm 2023, Thuận cùng nhóm kỹ thuật tiếp tục hỗ trợ phát triển, vận hành hệ thống “Cakhia.” Đáng chú ý, quá trình điều tra còn phát hiện Thuận tự phát triển hai trang web Xem.pro và Monplayer.org để tàng trữ, phát tán 134 hình ảnh có nội dung đồi trụy./.

Triệt phá đường dây Xôi Lạc TV là minh chứng năng lực thực thi pháp luật của lực lượng chức năng Việt Nam Đại sứ quán Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland tại Việt Nam vừa gửi thư cảm ơn lực lượng chức năng Việt Nam sau khi triệt phá đường dây phát sóng lậu Xôi Lạc TV.