Quảng Trị chuyển trụ sở dôi dư thành trường học, thêm không gian cho học sinh

Chỉ trong thời gian ngắn sau khi được bàn giao, trụ sở Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị cũ, tại số 270 đường Hùng Vương đã được phường Nam Đông Hà cải tạo, chuyển đổi công năng thành điểm Trường Trung học cơ sở Phan Đình Phùng.

Công trình hoàn thành trước thềm năm học mới, tạo thêm không gian học tập khang trang cho 950 học sinh, góp phần giải quyết tình trạng quá tải trường lớp và mang đến niềm vui, sự phấn khởi cho thầy và trò trong ngày tựu trường.

Trụ sở cũ khoác “áo mới," đón học sinh trong ngày tựu trường

Trụ sở Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị cũ có tổng diện tích 11.003m², trong đó tổng diện tích sàn các khối nhà hơn 6.550m², đã được Ủy ban Nhân dân phường Nam Đông Hà cải tạo, chuyển đổi công năng thành điểm Trường Trung học cơ sở Phan Đình Phùng (sau sáp nhập Trường Trung học cơ sở Nguyễn Du vào Trường Trung học cơ sở Phan Đình Phùng). Từ một trụ sở hành chính không còn sử dụng sau sắp xếp, nơi đây nay đã "khoác lên" diện mạo mới, trở thành không gian học tập, sinh hoạt khang trang, rộng rãi cho học sinh.

Trong ngày 4/9, khoảng 950 học sinh cùng đội ngũ cán bộ, giáo viên có buổi tựu trường đầu tiên tại ngôi trường mới trong không khí hân hoan, phấn khởi, sẵn sàng bước vào năm học 2026-2027.

Em Nguyễn Trương Phương Linh, học sinh lớp 6B2, Trường Trung học cơ sở Phan Đình Phùng hân hoan cho hay, em rất vui và hào hứng khi được chuyển đến học tại điểm trường mới. Ngôi trường rất khang trang, bề thế, khuôn viên rộng rãi, thoáng mát, có nhiều không gian để vui chơi, học tập…

Bên trong các lớp học, bàn ghế đã được sắp xếp, bảng viết, quạt treo tường và một số thiết bị phục vụ giảng dạy được lắp đặt. Công tác chuyển đổi công năng từ khối nhà 4 tầng đã hoàn thành 100% với 12 phòng học lý thuyết, 8 phòng học bộ môn khang trang, đạt chuẩn. Khu hiệu bộ và thư viện rộng rãi được bố trí khoa học. Nhà đa năng 500 m² được thiết kế từ hội trường cũ, đáp ứng nhu cầu giáo dục thể chất cho học sinh. Hệ thống cổng phụ, nhà cầu nối, tường rào bảo vệ, sân vườn và hành lang hai mặt thoáng mát đã hoàn thiện đồng bộ.

Ông Lê Vĩnh Hiệp, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Phan Đình Phùng, cho biết việc chuyển đổi công năng từ trụ sở cơ quan sang trường học sau cải tạo là phù hợp với nhu cầu thực tế. Đa số phụ huynh, học sinh phấn khởi khi được học tập tại ngôi trường mới khang trang, rộng rãi. Hệ thống hành lang được bố trí phía trước và sau các dãy nhà, tạo không gian thông thoáng, thuận tiện cho học sinh học tập và sinh hoạt.

Trong xu thế sắp xếp, sáp nhập các đơn vị, nhà trường xác định việc hình thành thêm phân hiệu, điểm trường là hướng phù hợp với tình hình hiện nay. Trước mắt, trường đã tiếp nhận cơ sở vật chất của Trường Trung học cơ sở Nguyễn Du cũ, đồng thời bố trí đủ phòng học cho 21 lớp với khoảng 950 học sinh và 45 cán bộ, giáo viên. Nhà trường phấn đấu bảo đảm các điều kiện cơ sở vật chất thiết yếu để tổ chức dạy và học ngay từ đầu năm học.

Để tiếp tục hoàn thiện cơ sở vật chất, nhà trường đã có tờ trình gửi Ủy ban nhân dân phường đề nghị hỗ trợ gần 1 tỷ đồng đầu tư bổ sung bàn ghế và trang thiết bị cho các phòng học còn thiếu nhằm đảm bảo cho công tác dạy và học…

Khơi thông giá trị tài sản công, tạo thêm không gian cho giáo dục

Theo Ủy ban Nhân dân phường Nam Đông Hà, sau khi rà soát các trụ sở dôi dư và đánh giá lại mạng lưới trường học, địa phương xác định trụ sở Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị cũ phù hợp để chuyển đổi công năng, phục vụ giáo dục. Việc này vừa góp phần khai thác hiệu quả tài sản công dôi dư, hạn chế lãng phí, vừa đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh trong khu vực chưa có trường công lập. Do đó, cuối tháng 12/2025, Ủy ban Nhân dân phường Nam Đông Hà đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị giao trụ sở Sở Nông nghiệp và Môi trường cũ cho địa phương quản lý, sử dụng.

Ngay sau khi tiếp nhận trụ sở, Ủy ban Nhân dân phường ban hành Quyết định số 1707/QĐ-Ủy ban Nhân dân phê duyệt Báo cáo kinh tế-kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình “Nâng cấp, sửa chữa các trường học," với tổng mức đầu tư hơn 13,55 tỷ đồng từ ngân sách địa phương.

Sau cải tạo, khối nhà 4 tầng được bố trí thành các phòng học, phòng bộ môn, khu hiệu bộ và thư viện. Hội trường cũ được cải tạo thành nhà đa năng rộng khoảng 500 m2. Hệ thống sân, tường rào, cổng và các hạng mục kết nối được chỉnh trang, phù hợp với công năng trường học và các quy chuẩn về cơ sở giáo dục.

Bà Lê Thị Anh Đào, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Nam Đông Hà, cho biết việc sắp xếp, xử lý trụ sở, tài sản công dôi dư được địa phương thực hiện theo hướng khẩn trương, chặt chẽ, chống lãng phí; ưu tiên sử dụng quỹ đất, nhà đất dôi dư cho y tế, giáo dục-đào tạo, văn hóa, thể thao và các mục đích công cộng. Đây là quyết sách mang ý nghĩa chính trị-xã hội và nhân văn, thể hiện tinh thần dám nghĩ, dám làm và hành động vì nhân dân của địa phương. Xác định cơ sở phải được đưa vào sử dụng trong năm học 2026-2027, nên dù ngân sách còn khó khăn, địa phương đã tập trung nguồn lực để đầu tư, từ tư vấn thiết kế, đấu thầu đến thi công.

Theo bà Lê Thị Anh Đào, để bảo đảm tiến độ, Ủy ban Nhân dân phường thường xuyên làm việc với đơn vị thi công, đôn đốc thực hiện theo hợp đồng. Có thời điểm, hơn 100 công nhân làm việc cả ngày lẫn đêm trên công trường để hoàn thành các hạng mục trước ngày khai giảng năm học mới.

Việc chuyển đổi trụ sở dôi dư thành trường học tại phường Nam Đông Hà không chỉ kịp thời giải quyết nhu cầu về cơ sở vật chất, giảm áp lực trường lớp trước thềm năm học mới mà còn cho thấy hiệu quả rõ nét trong việc sắp xếp, sử dụng tài sản công sau tinh gọn bộ máy. Từ một cơ sở từng phục vụ hoạt động hành chính nay đã trở thành mái trường mới mang lại không gian học tập khang trang cho hàng trăm học sinh. Đây cũng là cách làm thiết thực, góp phần đưa chủ trương chống lãng phí đi vào cuộc sống, để mỗi cơ sở nhà, đất công sau sắp xếp được khai thác đúng mục đích, phát huy giá trị và phục vụ tốt hơn nhu cầu của nhân dân./.

Hưng Yên “Mặc áo mới” cho trụ sở dôi dư Tỉnh Hưng Yên đã và đang thực hiện lộ trình “mặc áo mới” cho trụ sở dôi dư với tinh thần nâng cao hiệu quả sử dụng, tăng nguồn thu cho ngân sách, chống lãng phí, trục lợi.