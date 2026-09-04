Cộng đồng người Việt tại Lào quyết tâm góp sức phát triển đất nước

Đảng bộ tại Lào quyết tâm nhanh chóng cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị mới của Bộ Chính trị thành chương trình, kế hoạch hành động sát thực tiễn địa bàn; qua đó củng cố niềm tin, khơi dậy tinh thần đổi mới, sáng tạo và phát huy vai trò của cộng đồng người Việt Nam tại Lào, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào.

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, quyết tâm trên được khẳng định sau khi cán bộ, đảng viên, nhân viên các cơ quan đại diện Việt Nam tại Lào cùng đông đảo người Việt Nam đang sinh sống, làm việc và học tập tại thủ đô Vientiane tham dự trực tuyến Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị, sáng 3/9.

Trên cơ sở các nội dung được quán triệt, Đảng ủy tại Lào sẽ khẩn trương xây dựng các chương trình, kế hoạch hành động phù hợp với đặc thù địa bàn, bảo đảm tính khả thi và hiệu quả. Việc cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị cũng hướng tới phát huy hơn nữa vai trò của cộng đồng người Việt Nam tại Lào, củng cố tinh thần đoàn kết, khơi dậy các nguồn lực và tăng cường vai trò cầu nối hữu nghị của cộng đồng, đóng góp thiết thực vào quan hệ Việt Nam-Lào.

Tại hội nghị, cán bộ, đảng viên và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Vientiane đã lắng nghe các Báo cáo viên Trung ương truyền đạt những nội dung trọng tâm, điểm mới và yêu cầu tổ chức thực hiện trong các nghị quyết, chỉ thị mới của Bộ Chính trị.

Đặc biệt, hội nghị tập trung quán triệt Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài và Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 13/7/2026 về “Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới.”

Đây là những văn kiện có ý nghĩa quan trọng đối với công tác xây dựng Đảng ở ngoài nước, đồng thời định hướng công tác vận động, chăm lo và phát huy nguồn lực của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới.

Hội nghị diễn ra trong không khí nghiêm túc, tập trung và trách nhiệm.

Cán bộ, đảng viên và đại diện cộng đồng cũng được nghe phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về yêu cầu nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động để đưa các nghị quyết, chỉ thị nhanh chóng đi vào cuộc sống.

Phát biểu chỉ đạo nhấn mạnh yêu cầu kết hợp chặt chẽ công tác tư tưởng, xây dựng Đảng về đạo đức với phát triển kinh tế-xã hội, liên kết vùng, du lịch và công tác kiều bào nhằm mở rộng không gian phát triển, khơi thông các nguồn lực, hướng tới mục tiêu phát triển đất nước nhanh, bền vững và không ngừng nâng cao đời sống nhân dân./.

Cộng đồng người Việt Nam tại Lào đoàn kết hướng về Tổ quốc Đại sứ quán Việt Nam tại Lào đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan đại diện Việt Nam tổ chức Giao lưu thể thao môn Pickleball chào mừng 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

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