“Beyond the Broken Bridge” - câu chuyện người Việt xa quê tìm về nguồn cội

Theo phóng viên TTXVN tại Prague, chiều 3/9, tại Trung tâm Hội nghị Hoàng Thành, Trung tâm Thương mại Sapa ở thủ đô Prague, Cộng hòa Séc, Cinexia Productions tổ chức chương trình Vietnam-Europe Film Gala, giới thiệu dự án phim quốc tế “Beyond the Broken Bridge” - Hành trình tìm nguồn cội.

Bộ phim khai thác câu chuyện về bản sắc, gia đình và hành trình tìm kiếm cội nguồn của người Việt sống xa quê.

Theo các đạo diễn Alex Werner, Kristina Schippling và Zhong To, Trung tâm Thương mại Sapa được lựa chọn làm một trong những địa điểm ghi hình đầu tiên bởi đây là không gian tập trung đông đảo người Việt tại Prague, nơi văn hóa và đời sống cộng đồng Việt Nam hiện diện rõ nét giữa lòng châu Âu.

Đạo diễn Alex Werner cho biết ông ấn tượng với không gian tại Trung tâm Thương mại Sapa, nơi mang đến cảm giác như một “Hà Nội thu nhỏ” giữa châu Âu. Con người, nhịp sống và hoạt động kinh doanh tại đây tạo nên những chất liệu chân thực cho bộ phim.

Êkíp cũng tuyển chọn diễn viên, tìm kiếm tiểu thương, người lao động, người trẻ và các gia đình Việt tham gia các vai phụ và cảnh quay quần chúng.

“Beyond the Broken Bridge” không chỉ kể về hành trình trở về Việt Nam mà tập trung vào những câu hỏi về bản sắc và nơi mỗi người thực sự thuộc về.

Đồng đạo diễn Zhong To cho rằng nhiều người Việt lớn lên ở nước ngoài phải dung hòa giữa các giá trị gia đình, cộng đồng được truyền lại từ thế hệ trước với môi trường phương Tây đề cao tính cá nhân.

Nhà sản xuất Angie Kiều Anh Đỗ ký hợp tác với các nhà tài trợ. (Ảnh: Việt Thắng/TTXVN)

Ông cho rằng sự khác biệt này có thể tạo ra khoảng cách giữa các thế hệ, nhưng cũng là chất liệu để bộ phim khám phá bản sắc người Việt trong xã hội đa văn hóa.

Đồng đạo diễn Kristina Schippling, nhà văn và đạo diễn sống tại Berlin (Đức), đặc biệt quan tâm đến câu hỏi “Tôi là ai?” Theo bà Schippling, đây là vấn đề mang tính phổ quát trong một thế giới ngày càng đa văn hóa.

Góc nhìn quốc tế của êkíp được kỳ vọng giúp câu chuyện về người Việt xa quê được tiếp cận rộng rãi hơn với khán giả quốc tế.

Sau Prague, đoàn phim dự kiến tiếp tục ghi hình tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Mũi Né và Hà Nội, trước khi trở lại Prague vào tháng 1/2027 để thực hiện các cảnh quay mùa Đông, với kỳ vọng sự tương phản giữa mùa Đông châu Âu và không gian nhiệt đới Việt Nam sẽ góp phần tạo nên sắc thái hình ảnh và hành trình cảm xúc của các nhân vật.

Theo ông Zhong To, bộ phim hướng tới mang đến góc nhìn sâu hơn về người Việt, vượt ra ngoài những hình ảnh quen thuộc về ẩm thực và văn hóa, tập trung vào đời sống gia đình di cư, khoảng cách thế hệ và nhu cầu tìm kiếm một nơi để thuộc về.

Thông qua “Beyond the Broken Bridge,” êkíp kỳ vọng đưa câu chuyện của người Việt xa quê đến gần hơn với công chúng quốc tế, đồng thời góp phần tăng cường giao lưu điện ảnh và văn hóa giữa Việt Nam và châu Âu./.

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