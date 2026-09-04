Xã hội

Phú Thọ hoàn thành bàn giao 100% mẫu hài cốt liệt sỹ đợt 1 phục vụ giám định ADN

Sau gần 5 tháng triển khai, từ ngày 2/4 đến hết ngày 31/8, tỉnh Phú Thọ đã hoàn thành lấy mẫu 4.694 phần mộ liệt sỹ chưa có thông tin tại 128 nghĩa trang thuộc 69 xã, phường, đạt 100% chỉ tiêu đề ra.

Nguyễn Văn Cảnh
Các chiến sỹ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ làm lễ bàn giao. (Ảnh: TTXVN phát)
Các chiến sỹ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ làm lễ bàn giao. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 4/9, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ tổ chức bàn giao 847 mẫu ADN hài cốt liệt sỹ tại 8 nghĩa trang cho Viện Pháp y Quân đội, hoàn thành giai đoạn 1 Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ trên địa bàn tỉnh.

Tại Phú Thọ, sau gần 5 tháng triển khai, từ ngày 2/4 đến hết ngày 31/8, toàn tỉnh đã hoàn thành lấy mẫu 4.694 phần mộ liệt sỹ chưa có thông tin tại 128 nghĩa trang thuộc 69 xã, phường, đạt 100% chỉ tiêu đề ra. Qua đó, lực lượng chức năng thu được 3.999 mẫu sinh phẩm đủ điều kiện phục vụ xét nghiệm ADN, đạt tỷ lệ trên 81%.

Để thực hiện nhiệm vụ, toàn tỉnh đã huy động hơn 3.000 lượt cán bộ, chiến sỹ, dân quân tự vệ tham gia. Công tác lấy mẫu, vận chuyển, bảo quản và lưu mẫu hài cốt liệt sỹ được thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình, quy định, bảo đảm an toàn và không để xảy ra sai sót.

Đến nay, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức 8 đợt bàn giao cho Viện Pháp y Quân đội với tổng số 4.002 mẫu. Việc hoàn thành lấy mẫu và bàn giao phục vụ giám định ADN là cơ sở quan trọng để đẩy nhanh xác định danh tính các liệt sỹ, góp phần đưa các liệt sỹ trở về đúng tên tuổi, quê hương, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của thân nhân và thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, sự tri ân sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Thực hiện giai đoạn 2 của chiến dịch, Phú Thọ tiếp tục tổ chức lấy mẫu hài cốt liệt sỹ tại 40 nghĩa trang với 356 phần mộ còn thiếu một phần thông tin. Các lực lượng chức năng phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ theo đúng kế hoạch, tiến độ chung của Ban Chỉ đạo quốc gia, qua đó tiếp tục bổ sung cơ sở dữ liệu phục vụ công tác xác định danh tính hài cốt liệt sỹ bằng phương pháp giám định ADN./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Phú Thọ #Giám định ADN liệt sỹ #Tìm kiếm hài cốt #Chiến dịch 500 ngày đêm #Xác định danh tính Phú Thọ
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CHIẾN DỊCH 500 NGÀY ĐÊM QUY TẬP HÀI CỐT LIỆT SỸ

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