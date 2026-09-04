Tây Ninh: Tiếp nhận 86 công dân Việt Nam do Campuchia trao trả

Ngày 4/9, tại Cửa khẩu quốc tế Xa Mát (xã Tân Lập, tỉnh Tây Ninh), Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Xa Mát thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tiếp nhận 86 công dân Việt Nam do cơ quan chức năng Campuchia trao trả.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định trong số 86 công dân được tiếp nhận (30 nữ và 56 nam), có 73 công dân có hộ chiếu, thuộc các tỉnh, thành phố: Đồng Nai, Đồng Tháp, Tây Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Trị, Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh, Lào Cai, Quảng Ninh, Phú Thọ, Thái Nguyên, Sơn La, An Giang, Tuyên Quang, Nghệ An, Ninh Bình, Lạng Sơn.

Những người này bị lực lượng chức năng nước bạn bắt giữ ở tỉnh Battambang do nghi vấn hoạt động tội phạm lừa đảo trực tuyến (trong đó có 6 công dân mãn hạn tù) tại Campuchia, được Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Battambang, Campuchia bảo hộ.

Theo Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Xa Mát, đơn vị đã chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng triển khai phương án bảo đảm an ninh, an toàn tại khu vực cửa khẩu, tổ chức tiếp nhận, kiểm tra, đối chiếu danh sách và hoàn chỉnh các thủ tục cần thiết đối với công dân được trao trả.Công tác tiếp nhận được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định, bảo đảm an ninh trật tự và tạo điều kiện thuận lợi để công dân hoàn tất các thủ tục cần thiết khi trở về nước.

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh chủ trì, phối hợp với các lực lượng liên quan hoàn chỉnh hồ sơ, phân loại, sàng lọc và xác minh từng trường hợp.

Lực lượng công an tập trung xác minh nhân thân, lai lịch, tiền án, tiền sự, đối tượng truy nã, truy tìm; đồng thời làm rõ các trường hợp có dấu hiệu liên quan đến xuất nhập cảnh trái phép, mua bán người, lừa đảo trực tuyến và các hành vi vi phạm pháp luật khác để xử lý theo quy định.

Công tác bảo đảm sức khỏe, điều kiện sinh hoạt cho công dân cũng được chú trọng. Ngành y tế bố trí lực lượng thực hiện công tác y tế tại khu vực quản lý tập trung, chủ động phát hiện, điều trị người bị bệnh, cách ly các trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm; đồng thời bố trí một xe cấp cứu để xử lý các tình huống phát sinh liên quan đến sức khỏe trong quá trình tiếp nhận, xử lý.

Việc tiếp nhận 86 công dân được triển khai trên cơ sở phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành, lực lượng chức năng, bảo đảm thực hiện đúng chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các hiệp định, điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết, tham gia.

Kế hoạch của tỉnh Tây Ninh cũng nêu rõ yêu cầu không để xảy ra mất an ninh trật tự, phát sinh điểm nóng tại khu vực tiếp nhận, sàng lọc, phân loại, xác minh và xử lý.

Sau khi hoàn tất các thủ tục tiếp nhận, toàn bộ số công dân nói trên đang được bố trí tại Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã Tân Lập, tỉnh Tây Ninh để tiếp tục làm việc, xác minh và thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật./.

Tiếp nhận 19 công dân Việt Nam do lực lượng chức năng Campuchia trao trả Ngày 15/7, tại Cửa khẩu quốc tế Dinh Bà (xã Tân Hộ Cơ), Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Dinh Bà, tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức tiếp nhận 19 công dân Việt Nam do lực lượng chức năng Campuchia trao trả.