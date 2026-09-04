Akasa Air khai trương đường bay thẳng Mumbai-Hà Nội

Ngày 4/9, hãng hàng không Akasa Air của Ấn Độ đã chính thức khai trương đường bay thẳng Mumbai-Hà Nội, đánh dấu việc hãng lần đầu tiên mở rộng hoạt động tới Việt Nam.

Theo phóng viên TTXVN tại Ấn Độ, với tần suất 4 chuyến/tuần, đây cũng là đường bay thẳng Mumbai-Hà Nội đầu tiên được một hãng hàng không của Ấn Độ khai thác. Hà Nội trở thành điểm đến quốc tế thứ 7 và là điểm đến thứ 2 của Akasa Air tại khu vực Đông Nam Á, sau Phuket (Thái Lan).

Lễ khai trương tại sân bay quốc tế Chhatrapati Shivaji Maharaj ở Mumbai có sự tham dự của Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Trịnh Minh Mạnh và Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Mumbai Lê Quang Biên cùng ông Anand Srinivasan, đồng sáng lập kiêm Giám đốc Thương mại Akasa Air; ông Bhavin Joshi, đồng sáng lập kiêm Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách chiến lược của hãng.

Phát biểu tại lễ khai trương, Đại sứ Trịnh Minh Mạnh cho rằng việc mở đường bay trực tiếp giữa Mumbai-Hà Nội không chỉ tạo thêm một cầu nối giao thông thuận tiện giữa hai thành phố lớn, mà còn mở ra những cơ hội mới cho hợp tác du lịch, thương mại, đầu tư và giao lưu nhân dân giữa Việt Nam và Ấn Độ.

Theo Đại sứ, Mumbai là một trong những trung tâm tài chính, thương mại và kinh tế quan trọng nhất của Ấn Độ, trong khi Hà Nội là thủ đô, đồng thời là một trung tâm chính trị, kinh tế và văn hóa quan trọng của Việt Nam. Việc kết nối trực tiếp hai thành phố được kỳ vọng sẽ góp phần đưa quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai nước đi vào chiều sâu, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi hơn để doanh nghiệp hai bên mở rộng hoạt động và tìm kiếm cơ hội đầu tư, kinh doanh.



Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ cho biết đã phối hợp với các cơ quan chức năng và đối tác liên quan hỗ trợ Akasa Air trong quá trình chuẩn bị mở đường bay, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành với hãng hàng không nhằm thúc đẩy kết nối và tăng cường quan hệ hợp tác Việt Nam-Ấn Độ.



Chuyến bay khai trương mang số hiệu QP625 khởi hành từ Mumbai lúc 5h35 ngày 4/9 và hạ cánh tại sân bay quốc tế Nội Bài lúc 12h cùng ngày (giờ địa phương). Chuyến bay trở lại Hà Nội-Mumbai mang số hiệu QP626 khởi hành lúc 13h30 phút. Tuyến bay được khai thác bằng máy bay Boeing 737 MAX 8, với thời gian bay khoảng 5 tiếng.



Việc Akasa Air mở đường bay Mumbai-Hà Nội diễn ra trong bối cảnh nhu cầu đi lại giữa hai nước, đặc biệt là nhu cầu du lịch của người Ấn Độ tới Việt Nam, ngày càng tăng. Sự xuất hiện của một hãng hàng không Ấn Độ nữa trên tuyến Mumbai-Hà Nội sẽ gia tăng lựa chọn cho hành khách, đồng thời tạo thêm năng lực vận chuyển trực tiếp giữa hai thị trường./.

Khai trương đường bay Đà Nẵng đến Ahmedabad của Ấn Độ Giờ cất cánh tại Đà Nẵng là 19 giờ 10 đến Ahmedabad lúc 23 giờ 25 phút vào thứ Tư, thứ Bảy và từ Ahmedabad cất cánh lúc 0 giờ 25 đến Đà Nẵng lúc 6 giờ 55 phút vào thứ Năm và Chủ nhật.