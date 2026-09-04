Bộ đội Biên phòng Quảng Trị tiếp sức học sinh vùng biên trước thềm năm học mới

Không chỉ chắc tay súng bảo vệ chủ quyền biên giới, người lính Biên phòng trên tuyến biên giới Quảng Trị còn là điểm tựa để học sinh vùng biên vững bước đến trường.

Trước thềm năm học mới 2026-2027, cán bộ, chiến sỹ các đơn vị thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ sở giáo dục cùng các tổ chức, cá nhân triển khai đồng bộ nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa tiếp sức học sinh vùng biên.

Ở địa bàn biên giới xã Hướng Phùng, Đồn Biên phòng Hướng Phùng đã kết nối, phối hợp với nhóm thiện nguyện “Vì nụ cười trẻ thơ” trao tặng 250 suất quà cho học sinh địa phương và 150 suất quà cho học sinh xã La Cồ (huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet, Lào).

Bên cạnh các vật dụng học tập thiết yếu như quần áo, ba lô, cặp sách, chương trình còn hỗ trợ kinh phí xây dựng 2 công trình giếng khoan dân sinh và trao 100 suất quà cho các hộ gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng trị giá khoảng 350 triệu đồng. Hoạt động ý nghĩa này góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân-dân, vun đắp tình hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt giữa nhân dân hai bên biên giới Việt Nam-Lào.

Cùng với công tác hỗ trợ vật chất, cán bộ, chiến sỹ các Đồn Biên phòng trên tuyến biên giới đất liền và biển đảo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị cũng đã đồng loạt ra quân, đóng góp hàng trăm ngày công đồng hành cùng các trường học chỉnh trang hạ tầng giáo dục.

Ở khu vực biên giới phía Tây tỉnh Quảng Trị, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cha Lo đã chủ động phối hợp với các lực lượng tại chỗ và Trường Liên cấp 1 và 2 xã Dân Hóa hoàn thiện công tác vệ sinh cảnh quan, chuẩn bị chu đáo cho Lễ khánh thành trường học mới gắn với sự kiện mở màn năm học 2026-2027.

Trong khi đó, ở khu vực biên giới biển, các cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Ngư Thủy cùng cán bộ, giáo viên Trường Mầm non Ngư Thủy tích cực dọn dẹp vệ sinh, tu sửa khuôn viên, sơn sửa phòng học, chuẩn bị chu đáo cơ sở vật chất, bảo đảm các điều kiện tốt nhất sẵn sàng đón chào năm học mới.

Đặc biệt, nhằm góp phần thúc đẩy chuyển đổi số học đường khu vực biên giới, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo đã kết nối với Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) trao tặng 35 bộ máy tính cho Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tân Thành trong khuôn khổ chương trình “Computer cho em”. Đây là nguồn hỗ trợ kỹ thuật quan trọng, góp phần từng bước xóa bỏ "vùng lõm" công nghệ, giúp học sinh đồng bào dân tộc thiểu số sớm tiếp cận tri thức số và nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo đã kết nối với Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) trao tặng 35 bộ máy tính cho Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tân Thành. (Ảnh: TTXVN phát)

Chuỗi hoạt động nhân văn và ý nghĩa trước thềm năm học mới không chỉ nâng bước học sinh vùng núi, biên giới, vùng khó khăn yên tâm đến trường, mà còn khẳng định vai trò nòng cốt của lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị trong tham gia phát triển kinh tế-xã hội, củng cố hệ thống an sinh nơi biên cương. Đây cũng là nền tảng vững chắc để xây dựng “thế trận lòng dân”, thắt chặt tình đoàn kết quân-dân, quyết tâm không để bất kỳ học sinh nào bị bỏ lại phía sau trên hành trình chinh phục tri thức nơi phên dậu Tổ quốc./.

Bộ đội biên phòng "nâng bước," mở tương lai cho học sinh nghèo vượt khó Được sống trong tình yêu thương của những người lính Biên phòng, được ăn no, mặc ấm, được cắp sách đến trường, nhiều em học sinh nghèo đã có cơ hội để thay đổi số phận, mở ra một tương lai tươi sáng.