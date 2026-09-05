Cảnh báo nhà đầu tư chậm tiến độ trạm dừng nghỉ cao tốc Cam Lâm-Vĩnh Hảo

Cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản gửi Liên danh Futabuslines-Thành Hiệp Phát (nhà đầu tư), Công ty Trách nhiệm hữu hạn trạm dừng nghỉ FUTA (Doanh nghiệp dự án) về việc cảnh báo chậm tiến độ thực hiện trạm dừng nghỉ Km90+900 thuộc Dự án thành phần đoạn Cam Lâm-Vĩnh Hảo trên tuyến cao tốc Bắc-Nam phía Đông.

Hiện nay tiến độ triển khai dự án trạm dừng nghỉ Km90+900 vẫn rất chậm, chưa có chuyển biến rõ rệt, chưa đáp ứng yêu cầu, chỉ đạo của Bộ Xây dựng, Cục Đường bộ Việt Nam.

Thời gian qua Cục Đường bộ Việt Nam đã nhiều lần kiểm tra, đôn đốc, cảnh báo chậm tiến độ dự án nhưng nhà đầu tư/doanh nghiệp dự án vẫn chưa quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức triển khai thi công.

Ngoài ra, bộ máy quản lý, điều hành tổ chức thi công tại công trường của nhà đầu tư/doanh nghiệp dự án chưa được kiện toàn, còn thiếu nhiều nhân sự chủ chốt, có nhân sự phụ trách nhiều dự án ở các địa bàn cách xa nhau; việc tổ chức thi công, giải pháp thi công chưa khoa học, hiệu quả, đặc biệt là công tác phá đá ngầm, đá gốc bằng biện pháp thủ công rất chậm nhưng chưa nghiên cứu thực hiện giải pháp phá đá nổ mìn phù hợp hoặc sử dụng thiết bị cơ giới lớn đặc thù; việc huy động nhân lực, máy móc, thiết bị và tổ chức các mũi thi công chưa đáp ứng yêu cầu; chưa triển khai đồng thời các hạng mục đã có đủ mặt bằng và điều kiện thi công.

Cục Đường bộ tiếp tục cảnh báo nhà đầu tư/doanh nghiệp dự án về sự chậm trễ, chưa hoàn thành đưa vào khai thác đường ra, vào và hạng mục dịch vụ công thiết yếu theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Bộ Xây dựng, Cục Đường bộ Việt Nam và quy định của hợp đồng đã ký.

"Các văn bản đôn đốc, cảnh báo chậm tiến độ là cơ sở để xem xét, xử lý trách nhiệm của nhà đầu tư/doanh nghiệp dự án theo các điều khoản của hợp đồng đã ký và quy định pháp luật có liên quan," lãnh đạo Cục Đường bộ nhấn mạnh.

Cục Đường bộ thống nhất với đề xuất của nhà đầu tư/doanh nghiệp dự án, Ban Quản lý dự án 85 về lựa chọn thời điểm bàn giao 100% mặt bằng dự án ngày 25/11/2025 làm cơ sở đánh giá tiến độ hoàn thành các công trình dịch vụ công và hoàn thành, đưa vào khai thác trạm dừng nghỉ theo hợp đồng đã ký.

Thời gian từ nay đến ngày 31/12/2026 không còn nhiều, trong khi khối lượng thi công còn rất lớn, khu vực dự án chuẩn bị chịu ảnh hưởng của mùa mưa năm 2026, Cục Đường bộ đề nghị nhà đầu tư/doanh nghiệp dự án khẩn trương tập trung mọi nguồn lực, quyết tâm hoàn thành toàn bộ đường ra, vào trạm, các công trình dịch vụ công thiết yếu, hệ thống an toàn giao thông, điện chiếu sáng theo phương án thiết kế được chấp thuận để đưa vào sử dụng chậm nhất ngày 15/9/2026.

Nhà đầu tư/doanh nghiệp dự án khẩn trương hoàn thành các thủ tục phê duyệt điều chỉnh thiết kế, lựa chọn nhà thầu và các thủ tục có liên quan; tiến hành khởi công ngay các hạng mục còn lại trong đầu tháng 9/2026; tăng cường nhân sự, máy móc, thiết bị, vật liệu và nguồn lực cần thiết để tổ chức thi công đồng loạt, hoàn thành các công trình dịch vụ công, trạm cấp nhiên liệu, hệ thống trạm sạc điện trong tháng 11/2026; phấn đấu hoàn thành toàn bộ dự án trong tháng 12/2026 và hoàn thành thủ tục đưa dự án vào vận hành, khai thác chính thức chậm nhất trước Tết Nguyên đán năm 2027.

Trường hợp tiếp tục chậm trễ, không đáp ứng các mốc tiến độ yêu cầu, Cục Đường bộ sẽ xem xét xử lý theo các điều khoản của hợp đồng đã ký và quy định pháp luật có liên quan./.

Cục Đường bộ Việt Nam: Một số trạm dừng nghỉ thi công chưa quyết liệt, chậm tiến độ Nhà đầu tư chưa quyết liệt trong công tác điều hành, chỉ đạo nhà thầu thi công khắc phục khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các trạm dừng nghỉ qua các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai và Khánh Hòa.