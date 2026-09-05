Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Nhiều chủ trương đột phá về giáo dục và đào tạo đã từng bước đi vào cuộc sống

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh năm học 2025-2026, ngành Giáo dục đã nỗ lực vượt qua khó khăn, tiếp tục đổi mới chương trình, phương pháp và quản trị, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Nhân dịp khai giảng năm học mới 2026-2027, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi thư đến các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, người lao động ngành Giáo dục, các bậc phụ huynh, học sinh, sinh viên trên cả nước.

Trong thư, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: Năm học 2025-2026, ngành Giáo dục đã nỗ lực vượt qua khó khăn, tiếp tục đổi mới chương trình, phương pháp và quản trị, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở các cấp học, thúc đẩy tự chủ đại học, giáo dục nghề nghiệp, nghiên cứu khoa học, chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Điều kiện học tập tiếp tục được cải thiện, người học và nhà giáo ở những địa bàn khó khăn được hỗ trợ đầy đủ hơn. Sau một năm triển khai thực hiện Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị, nhiều chủ trương đột phá về giáo dục và đào tạo đã được thể chế hóa và từng bước đi vào cuộc sống.

Luật Nhà giáo cùng các chính sách mới về học phí, sách giáo khoa và chế độ đối với nhà giáo thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội đối với sự nghiệp trồng người.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhiệt liệt biểu dương những nỗ lực và kết quả của toàn ngành, trân trọng cảm ơn các thế hệ nhà giáo, cán bộ quản lý, người lao động đã tận tụy với nghề, hết lòng vì học trò; ghi nhận tinh thần hiếu học, ý chí phấn đấu của các cháu học sinh, sinh viên, học viên; cảm ơn các bậc phụ huynh và Nhân dân đã luôn tin tưởng, sẻ chia, đồng hành cùng nhà trường.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặc biệt trân trọng những thầy giáo, cô giáo ngày ngày bám trường, bám lớp nơi miền núi, biên giới, hải đảo và những vùng còn nhiều thiếu thốn, vượt qua gian khó để giữ sáng ngọn lửa tri thức, không để học sinh nào mất đi quyền được đến trường.

Trong mỗi bước trưởng thành của học trò đều có tâm huyết của người thầy, trong mỗi bước tiến của dân tộc đều có nền móng của giáo dục./.