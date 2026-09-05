Việt-Lào tiếp tục vun đắp tình hữu nghị đặc biệt

Nhân kỷ niệm 81 năm Quốc khánh Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026), ngày 4/9, Đại sứ Lào tại Pháp Kalamoungkhoune Souphanouvong đã đến chúc mừng cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp, khẳng định quyết tâm tiếp tục gìn giữ và vun đắp tình hữu nghị đặc biệt, đoàn kết và gắn bó giữa hai nước.

Theo phóng viên TTXVN tại Paris, Đại sứ Kalamoungkhoune bày tỏ xúc động và vinh dự được cùng các cán bộ Đại sứ quán Lào tại Pháp đến chung vui với những người đồng chí, anh em Việt Nam.

Ông đánh giá năm 2026 là một năm đặc biệt đối với Việt Nam, với nhiều thành tựu quan trọng về chính trị, trong đó có thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI và kiện toàn bộ máy nhà nước.

Theo Đại sứ Souphanouvong, Việt Nam không chỉ đạt được những thành tựu quan trọng về chính trị mà còn ngày càng khẳng định vị thế trên trường quốc tế, với những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế.

Ông đánh giá cao những bước tiến của Việt Nam trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, nông nghiệp, đổi mới sáng tạo và công nghệ, đồng thời tin tưởng Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ và ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong khu vực.

Đánh giá cao những mục tiêu phát triển mà Việt Nam đề ra đến năm 2030 và 2045, Đại sứ Souphanouvong bày tỏ tin tưởng Việt Nam sẽ thực hiện thành công các mục tiêu này.

Ông nhấn mạnh Lào tự hào có một người bạn, người anh em Việt Nam ngày càng phát triển và đạt được nhiều thành tựu, đồng thời khẳng định Lào sẽ luôn đồng hành, ủng hộ Việt Nam trên chặng đường phát triển phía trước.

Nhắc lại chặng đường lịch sử hai dân tộc đã cùng nhau trải qua, Đại sứ Souphanouvong khẳng định Việt Nam và Lào đã xây dựng nên mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết và gắn bó anh em đặc biệt.

Trên nền tảng đó, ông cho rằng hai bên cần tiếp tục vun đắp quan hệ giữa hai dân tộc, hai Chính phủ cũng như giữa các cơ quan đại diện của hai nước, qua đó đóng góp vào sự phát triển của mỗi nước cũng như hòa bình và thịnh vượng của khu vực.

Về phần mình, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Trịnh Đức Hải cảm ơn Đại sứ Souphanouvong và các cán bộ Đại sứ quán Lào đã đến chung vui nhân dịp Quốc khánh Việt Nam.

Đại sứ vui mừng cho biết trong nhiều năm qua, hai Đại sứ quán luôn duy trì truyền thống gặp gỡ, chúc mừng nhau nhân dịp Quốc khánh của mỗi nước, qua đó góp phần vun đắp tình hữu nghị đặc biệt và sự gắn bó giữa Việt Nam và Lào.

Chia sẻ về những bước phát triển mới của Việt Nam, Đại sứ Trịnh Đức Hải thông tin về tình hình kinh tế-xã hội, những chủ trương và định hướng lớn của đất nước, đặc biệt là các chương trình, dự án trong những lĩnh vực như khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển hạ tầng và năng lượng.

Đại sứ Trịnh Đức Hải cũng cho biết Việt Nam đang tích cực chuẩn bị cho chuyến thăm chính thức Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong tuần tới, chuyến thăm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần củng cố tin cậy chính trị, làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Pháp và tạo động lực mới cho hợp tác giữa hai nước.

Cũng tại cuộc gặp, Đại sứ, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO Nguyễn Thị Vân Anh đã chia sẻ thêm về quan hệ gắn bó giữa hai nước, nhấn mạnh tình hữu nghị đặc biệt và sự ủng hộ lẫn nhau giữa Việt Nam và Lào không chỉ được thể hiện trong quan hệ song phương mà còn được phát huy tại các diễn đàn quốc tế.

Chia sẻ thêm về sự phối hợp và ủng hộ lẫn nhau giữa hai nước tại các diễn đàn đa phương, Đại sứ, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO Nguyễn Thị Vân Anh cho biết ngay trong ngày 4/9, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã thông qua Nghị quyết phát động "Thập kỷ quốc tế về Văn hóa vì Phát triển bền vững giai đoạn 2027-2036," một sáng kiến do Việt Nam khởi xướng.

Theo Đại sứ Nguyễn Thị Vân Anh, Lào đã tích cực đồng hành và ủng hộ Việt Nam trong quá trình thúc đẩy sáng kiến này. Bà cho biết Lào là một trong sáu nước thuộc nhóm nòng cốt cùng Việt Nam thúc đẩy nghị quyết, qua đó thể hiện sinh động tình hữu nghị, hợp tác và sự ủng hộ lẫn nhau giữa hai nước, không chỉ tại Hà Nội và Vientiane mà còn trên các diễn đàn đa phương ở Paris và New York.

Cảm ơn những tình cảm và lời chúc tốt đẹp của Đại sứ Lào dành cho Việt Nam, Đại sứ Nguyễn Thị Vân Anh cũng chúc mừng những thành tựu mà Lào đã đạt được, đồng thời khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục cùng Lào gìn giữ và vun đắp tình hữu nghị đặc biệt, tình đoàn kết anh em giữa hai nước ngày càng bền chặt./.

Kế tục, vun đắp quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào Việc cử cán bộ sang bồi dưỡng nâng cao ngôn ngữ Lào là chủ trương rất đúng đắn và có ý nghĩa chiến lược của Đảng và Nhà nước ta góp phần nâng cao hiệu quả công tác tham mưu hoạt động đối ngoại.