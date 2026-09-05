Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Phải thực hiện tốt hơn yêu cầu giáo dục toàn diện đức-trí-thể-mỹ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị phải tập trung bảo đảm các điều kiện thiết yếu cho giáo dục, phải chuyển mạnh từ hoàn thiện thể chế, chính sách sang tổ chức thực hiện.

Phát biểu tại buổi làm việc với các cơ quan liên quan về đánh giá kết quả 1 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo ngày 25/8/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị phải tập trung bảo đảm các điều kiện thiết yếu cho giáo dục, phải chuyển mạnh từ hoàn thiện thể chế, chính sách sang tổ chức thực hiện, đưa Nghị quyết vào cuộc sống và tạo ra kết quả cụ thể.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý tập trung bảo đảm các điều kiện thiết yếu cho giáo dục, trước hết phải thực hiện cho được mục tiêu “đủ trường, đủ lớp, đủ giáo viên.”

Mục tiêu chung là không để một học sinh nào bị hạn chế cơ hội học tập vì thiếu trường, thiếu lớp, thiếu thầy cô; không để chất lượng giáo dục và tương lai của một đứa trẻ phụ thuộc quá nhiều vào nơi em được sinh ra và lớn lên; tăng tự học, thực hành, trải nghiệm, tư duy độc lập, sáng tạo và năng lực giải quyết vấn đề; chú trọng đạo đức, nhân cách, sức khỏe thể chất và tinh thần, văn hóa, lịch sử, nghệ thuật; phát triển năng lực số, ngoại ngữ, STEM, tư duy khoa học, năng lực sáng tạo và khả năng thích ứng./.